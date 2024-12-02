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2 декабря, 10:43

Врач рассказал о самых полезных фруктах и овощах зимой

Врач Неронов: В декабре надо налегать на морковь, свёклу, редьку и картофель

В декабре россиянам посоветовали налегать на сезонные овощи и фрукты, так как в них больше всего витаминов и полезных веществ. В первую очередь обратить внимание следует на корнеплоды: морковь, свёклу, редьку и картофель. Об этом заявил РИАМО врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

«Эти продукты хорошо хранятся и, как правило, не требуют химической обработки. Кроме того, капуста — белокочанная, краснокочанная или брюссельская — сохраняет витамины, в частности витамин С, и клетчатку», — рассказал доктор.

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Кроме того, он посоветовал включить в рацион зимние сорта яблок «Антоновку» и «Симиренко», груши, цитрусовые: апельсины и мандарины. Главное выбирать фрукты местного производства или с органической сертификацией, чтобы минимизировать риски химической обработки.

Разнообразить меню можно с помощью замороженных летом ягод, фруктов и овощей. В таком виде они по максимуму сохраняют все свои питательные вещества.

Ранее были названы продукты, которые запрещено есть на ночь. Например, следует отказаться от бобовых, провоцирующих вздутие и боли в желудке. Не стоит перекусывать перед сном крахмальными овощами: картошкой, кукурузой, бататом и очень сладкими фруктами: виноградом, бананами, грушами.

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freepik

Алёна Зиновьева
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