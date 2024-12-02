Врач рассказал о самых полезных фруктах и овощах зимой
Врач Неронов: В декабре надо налегать на морковь, свёклу, редьку и картофель
В декабре россиянам посоветовали налегать на сезонные овощи и фрукты, так как в них больше всего витаминов и полезных веществ. В первую очередь обратить внимание следует на корнеплоды: морковь, свёклу, редьку и картофель. Об этом заявил РИАМО врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов.
«Эти продукты хорошо хранятся и, как правило, не требуют химической обработки. Кроме того, капуста — белокочанная, краснокочанная или брюссельская — сохраняет витамины, в частности витамин С, и клетчатку», — рассказал доктор.
Кроме того, он посоветовал включить в рацион зимние сорта яблок «Антоновку» и «Симиренко», груши, цитрусовые: апельсины и мандарины. Главное выбирать фрукты местного производства или с органической сертификацией, чтобы минимизировать риски химической обработки.
Разнообразить меню можно с помощью замороженных летом ягод, фруктов и овощей. В таком виде они по максимуму сохраняют все свои питательные вещества.
Ранее были названы продукты, которые запрещено есть на ночь. Например, следует отказаться от бобовых, провоцирующих вздутие и боли в желудке. Не стоит перекусывать перед сном крахмальными овощами: картошкой, кукурузой, бататом и очень сладкими фруктами: виноградом, бананами, грушами.