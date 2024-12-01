Названы продукты, которые запрещено есть на ночь
Врач Федулов: На ночь не стоит есть бобовые, картошку, бананы и груши
Один из важных приёмов пищи у человека не только завтрак, но и перекус перед сном. Существует определённый список продуктов, которые не стоит есть перед самым отдыхом. Об этой еде «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Парацельс» Дмитрий Федулов.
Он советует не питаться на ночь газообразующими (бобовыми) продуктами из-за дальнейшего вздутия и болей в желудке. Также не стоит перекусывать крахмальными овощами: картошкой, кукурузой, бататом и очень сладкими фруктами: виноградом, бананами, грушами.
«Эти продукты допускаются в ограниченном количестве в первой половине дня, физическая активность позволит избежать нежелательных эффектов. Вечером, при проснувшемся аппетите, можно в ограниченном количестве съесть белковую пищу, овощи, фрукты, кроме вышеуказанных», — отметил он.
Лучше всего на ночь побаловать себя цельными злаками, качественным легко усваиваемым белком, нежирными сортами мяса — курицей, рыбой, морепродуктами или яйцами и творогом.
При этом после ужина или перекуса лучше сразу не ложиться спать. По словам гастроэнтеролога Валерии Антюфеевой, человек может навредить себе, если примет горизонтальное положение после еды. Обычно сила тяжести в положении лёжа перестаёт помогать содержимому желудка оставаться в нижних отделах пищеварительной системы.
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