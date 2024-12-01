«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 декабря, 14:12

Названы продукты, которые запрещено есть на ночь

Врач Федулов: На ночь не стоит есть бобовые, картошку, бананы и груши

Один из важных приёмов пищи у человека не только завтрак, но и перекус перед сном. Существует определённый список продуктов, которые не стоит есть перед самым отдыхом. Об этой еде «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Парацельс» Дмитрий Федулов.

Он советует не питаться на ночь газообразующими (бобовыми) продуктами из-за дальнейшего вздутия и болей в желудке. Также не стоит перекусывать крахмальными овощами: картошкой, кукурузой, бататом и очень сладкими фруктами: виноградом, бананами, грушами.

«Эти продукты допускаются в ограниченном количестве в первой половине дня, физическая активность позволит избежать нежелательных эффектов. Вечером, при проснувшемся аппетите, можно в ограниченном количестве съесть белковую пищу, овощи, фрукты, кроме вышеуказанных», отметил он.

Лучше всего на ночь побаловать себя цельными злаками, качественным легко усваиваемым белком, нежирными сортами мяса — курицей, рыбой, морепродуктами или яйцами и творогом.

Что есть на ужин после 50 лет, чтобы во сне организм «ремонтировался» и омолаживался
Что есть на ужин после 50 лет, чтобы во сне организм «ремонтировался» и омолаживался

При этом после ужина или перекуса лучше сразу не ложиться спать. По словам гастроэнтеролога Валерии Антюфеевой, человек может навредить себе, если примет горизонтальное положение после еды. Обычно сила тяжести в положении лёжа перестаёт помогать содержимому желудка оставаться в нижних отделах пищеварительной системы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KinoMasterskaya

Наталья Афонина
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar