Названы продукты, которые запрещено есть на ночь

Один из важных приёмов пищи у человека не только завтрак, но и перекус перед сном. Существует определённый список продуктов, которые не стоит есть перед самым отдыхом. Об этой еде «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Парацельс» Дмитрий Федулов.

Он советует не питаться на ночь газообразующими (бобовыми) продуктами из-за дальнейшего вздутия и болей в желудке. Также не стоит перекусывать крахмальными овощами: картошкой, кукурузой, бататом и очень сладкими фруктами: виноградом, бананами, грушами.

«Эти продукты допускаются в ограниченном количестве в первой половине дня, физическая активность позволит избежать нежелательных эффектов. Вечером, при проснувшемся аппетите, можно в ограниченном количестве съесть белковую пищу, овощи, фрукты, кроме вышеуказанных», — отметил он.

Лучше всего на ночь побаловать себя цельными злаками, качественным легко усваиваемым белком, нежирными сортами мяса — курицей, рыбой, морепродуктами или яйцами и творогом.