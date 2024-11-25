Врач объяснила, почему нельзя ложиться сразу после еды
ГЭРБ может проявлять себя ночью, снижая качество сна из-за изжоги. Обложка © freepik.com / KamranAydinov
Гастроэнтеролог Валерия Антюфеева рассказала, почему привычка ложиться сразу после еды может быть вредной. В интервью «Газете.RU» врач пояснила, что это может быть особенно опасно для людей, предрасположенных к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — это хроническое состояние, при котором содержимое желудка забрасывается в пищевод, вызывая изжогу, отрыжку и боль за грудиной. Антюфеева уточнила, что между желудком и пищеводом находится нижний пищеводный сфинктер, который должен закрываться после еды, препятствуя обратному току пищи. Однако в положении лежа этот механизм может не срабатывать.
Когда человек лежит, сила тяжести перестает помогать содержимому желудка оставаться в нижних отделах пищеварительной системы. Обычно гравитация направляет пищевой комок вниз, удерживая его в желудке и предотвращая попадание в пищевод. Однако в горизонтальном положении эта помощь исчезает, и желудочному содержимому легче подниматься вверх, особенно при ослаблении нижнего пищеводного сфинктера. Поэтому рекомендуется спать с приподнятым изголовьем, объяснила Антюфеева.
Она также добавила, что ГЭРБ может проявлять себя ночью, снижая качество сна из-за изжоги. Регулярные забросы в пищевод могут привести к серьезным осложнениям: эзофагиту и пищеводу Барретта, предраковому состоянию.
Чтобы минимизировать риск рефлюкса, врач рекомендует несколько простых правил:
- Не ложитесь сразу после еды, подождите 2–3 часа.
- Ешьте небольшими порциями, чтобы переполненный желудок не давил на сфинктер.
- Приподнимайте головной конец подушки или кровати для уменьшения ночных эпизодов рефлюкса.
Антюфеева подчеркнула, что эти меры полезны и для тех, кто не страдает ГЭРБ, так как неприятные симптомы могут появиться у любого человека. Чувство изжоги, особенно ночью, является поводом для обращения к врачу для уточнения диагноза и назначения лечения.