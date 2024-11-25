Врач объяснила, почему нельзя ложиться сразу после еды

Гастроэнтеролог Валерия Антюфеева рассказала, почему привычка ложиться сразу после еды может быть вредной. В интервью «Газете.RU» врач пояснила, что это может быть особенно опасно для людей, предрасположенных к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — это хроническое состояние, при котором содержимое желудка забрасывается в пищевод, вызывая изжогу, отрыжку и боль за грудиной. Антюфеева уточнила, что между желудком и пищеводом находится нижний пищеводный сфинктер, который должен закрываться после еды, препятствуя обратному току пищи. Однако в положении лежа этот механизм может не срабатывать.

Когда человек лежит, сила тяжести перестает помогать содержимому желудка оставаться в нижних отделах пищеварительной системы. Обычно гравитация направляет пищевой комок вниз, удерживая его в желудке и предотвращая попадание в пищевод. Однако в горизонтальном положении эта помощь исчезает, и желудочному содержимому легче подниматься вверх, особенно при ослаблении нижнего пищеводного сфинктера. Поэтому рекомендуется спать с приподнятым изголовьем, объяснила Антюфеева.

Она также добавила, что ГЭРБ может проявлять себя ночью, снижая качество сна из-за изжоги. Регулярные забросы в пищевод могут привести к серьезным осложнениям: эзофагиту и пищеводу Барретта, предраковому состоянию.

Чтобы минимизировать риск рефлюкса, врач рекомендует несколько простых правил: Не ложитесь сразу после еды, подождите 2–3 часа.

Ешьте небольшими порциями, чтобы переполненный желудок не давил на сфинктер.

Приподнимайте головной конец подушки или кровати для уменьшения ночных эпизодов рефлюкса.