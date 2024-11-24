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24 ноября, 09:41

Врач объяснил, может ли «мясной клей» в сосисках и колбасах вызвать рак

Диетолог Гинзбург: Нет данных, что «мясной клей» в сосисках вызывает рак

«Мясной клей», который нашли в сосисках нескольких популярных российских брендов, не так страшен, как о нём говорят. Достоверных данных о том, что это вещество вызывает рак или сердечно-сосудистые заболевания, нет, заявил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Я должен немножко вас успокоить. Всё-таки это такая имеющая место добавка, просто она не разрешена Роспотребнадзором, но в пищевой промышленности присутствует. Её цель — сделать пищевой продукт, в частности белковый продукт, мясо, колбасу, ветчину, более презентабельного вида», — пояснил медик в беседе с 360.ru.

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Он добавил, что за счёт трансглютаминазы (именно так официально называется «мясной клей») удаётся сохранить целостность продукта, а также удержать жидкость, улучшить текстуру и уменьшить срок приготовления. Эта добавка применятся в ряде стран, однако в России запрещена, поэтому производители сосисок нарушают правила, заключил эксперт.

Стоит отметить, что в последнее время трансглютаминазу или «мясной клей» можно встретить не только в мясных изделиях, но и в сырах, твороге, хлебе, полуфабрикатах, рыбных палочках и прочем. Эта добавка способна спровоцировать дебют целиакии — заболевания, при котором организм неправильно усваивает глютен пшеничного белка. Поэтому при покупке продукта, необходимо смотреть на состав и выбирать максимально простой и натуральный.

Обложка ©

freepik/timolina

Алёна Зиновьева
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