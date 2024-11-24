Врач объяснил, может ли «мясной клей» в сосисках и колбасах вызвать рак

«Мясной клей», который нашли в сосисках нескольких популярных российских брендов, не так страшен, как о нём говорят. Достоверных данных о том, что это вещество вызывает рак или сердечно-сосудистые заболевания, нет, заявил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Я должен немножко вас успокоить. Всё-таки это такая имеющая место добавка, просто она не разрешена Роспотребнадзором, но в пищевой промышленности присутствует. Её цель — сделать пищевой продукт, в частности белковый продукт, мясо, колбасу, ветчину, более презентабельного вида», — пояснил медик в беседе с 360.ru.