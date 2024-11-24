Замёрзли? Эти напитки согреют в морозы и улучшат работу мозга

В холодное время года важно держать тело в тепле не только снаружи, но и поддерживать свой организм изнутри. Согреться в конце осени и защититься от простуд зимой можно при помощи напитков из простых и доступных всем ингредиентов. Главными помощниками в этом деле с древних времён считаются имбирь, корица, кумин, анис, розмарин, кориандр и мёд, заявила врач-терапевт Анастасия Лозикова.

Медик уточнила, что эти добавки к чаю и другим напиткам не только укрепляют здоровье, но и ускоряют метаболизм, а также немного повышают температуру тела, что позволяет согреться. Например, эффективно борется с простудными заболеваниями и улучшает работу мозга и сердца чай с имбирём, лимоном и мёдом. Отправляясь на прогулку в прохладную погоду, можно прихватить с собой термос с безалкогольным глинтвейном.

«Для его приготовления нужно три стакана виноградного сока смешать с половиной стакана воды, добавить по две столовые ложки цедры лимона и апельсина, изюма, половину яблока, по щепотке сушеных кардамона, гвоздики, корицы, и имбиря. На слабом огне довести до кипения и дать напитку настояться», — поделилась рецептом врач в беседе с РИАМО.

Хорошо в качестве согревающего напитка себя зарекомендовал чай масала. Это смесь чёрного чая и специй: гвоздики, корицы, мускатного ореха, кардамона и имбиря. Чтобы его приготовить, надо довести воду до кипения и добавить специи. Варить 10 минут, а затем положить измельчённый свежий имбирь, а через три минуты долить молока. Через пять минут можно снять напиток с огня и наслаждаться его пряным ароматом и необычным вкусом.