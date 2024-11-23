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23 ноября, 12:28

Жирное и острое нельзя! Невролог перечислил продукты, которые мешают заснуть

Невролог Данилов: Киви, орехи и ромашковый чай помогают лучше спать

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество сна, является питание. К примеру, перед отходом в постель следует отказаться от острой и жирной пищи, уверен врач-невролог, доктор медицинских наук Алексей Данилов. Он рекомендовал разбавить ужин продуктами, содержащими триптофан.

«Именно эта аминокислота преобразуется сначала в серотонин, а затем в мелатонин. Поэтому включение в рацион продуктов, богатых триптофаном, может способствовать более спокойному сну», — объяснил эксперт.

К ним собеседник «Газеты.ru» отнёс индейку, курицы, яйца, творог, орехи, семена, бананы и молочку. А вот от алкоголя и кофеина лучше отказаться. Тем не менее, есть три продукта, которые особенно полезны, если вы хотите наладить сон. Это богатый серотонином киви, орехи, являющиеся кладезем микроэлементов, и ромашковый чай — источник антиоксиданта апигенина.

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Ранее учёные выяснили, как холод действует на качество сна. Кроме того, эксперты назвали причины постоянных пробуждений по ночам. А сомнолог объяснил, почему избыток сна не менее опасен, чем его недостаток.

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Борис Эльфанд
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