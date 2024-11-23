Жирное и острое нельзя! Невролог перечислил продукты, которые мешают заснуть

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество сна, является питание. К примеру, перед отходом в постель следует отказаться от острой и жирной пищи, уверен врач-невролог, доктор медицинских наук Алексей Данилов. Он рекомендовал разбавить ужин продуктами, содержащими триптофан.

«Именно эта аминокислота преобразуется сначала в серотонин, а затем в мелатонин. Поэтому включение в рацион продуктов, богатых триптофаном, может способствовать более спокойному сну», — объяснил эксперт.

К ним собеседник «Газеты.ru» отнёс индейку, курицы, яйца, творог, орехи, семена, бананы и молочку. А вот от алкоголя и кофеина лучше отказаться. Тем не менее, есть три продукта, которые особенно полезны, если вы хотите наладить сон. Это богатый серотонином киви, орехи, являющиеся кладезем микроэлементов, и ромашковый чай — источник антиоксиданта апигенина.