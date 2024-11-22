Не только совы и жаворонки: Раскрыты все хронотипы людей по суточной активности

Всё в мире подчиняется биологическим ритмам, среди которых наиболее важным для человека является циркадианный ритм, определяющий периоды сна и бодрствования. Различие во времени сна, подъёма и периода наивысшей активности у разных людей легли в основу понятия «хронотип», индивидуальных особенностей суточной активности.

Невролог-сомнолог Ирина Завалко уверена, что по циркадным ритмам люди делятся не только на привычных нам «сов» и «жаворонков», но на и «голубей». В беседе с RuNews24.ru она отметила, что у «жаворонков» период активности клеток кожи немного короче, чем у «сов».

Из-за генетически обусловленных различий внутренние часы у людей идут с разной скоростью. Так, у «сов» цикл суточный составляет 24,6 часа, а у «жаворонков» — 23,8 часа. В результате этого, когда проходят 24 астрономических часа, первые не успевают «догулять», а вторые уже устают.

Однако существуют третий хронотип, подчеркнула кандидат медицинских наук. К нему относятся «голуби», которыми можно считать более половины людей. Им комфортно просыпаться как в 6 утра, так и в 10. «Голуби» бодры почти весь день, хотя наибольшая активность у них наблюдается ближе к 15 часам.