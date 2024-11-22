Не можете с утра встать с посетили? Помогут советы от сомнолога

Поддерживать регулярный режим дня с ранним подъёмом — довольно трудная задача, особенно с началом осенне-зимнего сезона. Каждому человеку требуется определённое количество времени, чтобы выспаться, поэтому, чтобы рано просыпаться, засыпать тоже нужно рано. Для этого требуются мотивация и распорядок, уверена невролог-сомнолог Ирина Завалко.

«Первое, что нужно сделать, это начать просыпаться в то самое раннее время, когда вы хотите просыпаться. И делать это 7 дней в неделю. Если вы просыпаетесь рано только в будни, а по выходным отсыпаетесь, это сдвигает биологические ритмы, и регулярно вставать рано будет трудно», — отметила эксперт.

Итак, в первую очередь необходимо найти мотивацию. Для этого следует определиться, что приятного вы можете сделать для себя, если рано проснётесь. Например, успеете забежать за свежей выпечкой перед работой. Далее нужно завести будильник на раннее время.

Время после подъёма важно провести максимально активно: сделать зарядку, принять душ, сходить на прогулку. В течение первого часа следует позавтракать, можно угостить себя чем-то сладким, если диета позволяет, уточнила собеседница RuNews24.ru.

Вечером за час до сна придётся отложить гаджеты в сторону. Кандидат медицинских наук призвала ложиться только тогда, когда появляется сонливость. К слову, в будни и выходные следует придерживаться одного и того же графика. Стабильный распорядок должен быть и в других делах.