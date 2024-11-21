Вон из постели, гаджеты не трогать! Сомнолог объяснил, как справиться с бессонницей
Сомнолог Мелехин посоветовал почитать книгу, если не получается уснуть
Кандидат психологических наук, доцент, клинический психолог, психоаналитик и сомнолог. Алексей Мелехин рекомендовал при невозможности заснуть в течение часа встать с кровати и заняться монотонной деятельностью, такой как чтение книги. Однако включать свет и брать в руки гаджеты не стоит.
«В постели оставаться не нужно. Нужно, наоборот, встать и заняться любой монотонной деятельностью. Не надо сразу хватать гаджеты, включать яркое освещение», — отметил эксперт.
В беседе с «Газетой.ru» он призвал создать комфортную атмосферу, избегая яркого света и используя более приглушённый, тёплый оттенок освещения. Это может помочь восстановить давно утерянные тактильные и сенсорные впечатления, что важно для успокоения нервной системы.
Психолог отметил, что бессонница может иметь различные причины, включая тревожные мысли, физическую боль или информационную перегрузку, а также прокрастинацию при отходе ко сну. Он добавил, что по своей природе нежелание спать не всегда свидетельствует о сбоях в организме.
Мелехин предложил завести вечерний ритуал, который будет сигнализировать нервной системе о необходимости подготовки ко сну. Он акцентировал внимание на том, что сон — это не только физиологический процесс, но и активное взаимодействие психики и нервной системы. По мнению сомнолога, важно перед сном переодеться в удобную одежду.
Ранее россиянам рассказали, как без препаратов побороть бессонницу. Врач рекомендовала завести дневник сна и делать специальные упражнения. Также эксперт предупредил, что сон при свете вредит здоровью.