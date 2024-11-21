Вон из постели, гаджеты не трогать! Сомнолог объяснил, как справиться с бессонницей

Кандидат психологических наук, доцент, клинический психолог, психоаналитик и сомнолог. Алексей Мелехин рекомендовал при невозможности заснуть в течение часа встать с кровати и заняться монотонной деятельностью, такой как чтение книги. Однако включать свет и брать в руки гаджеты не стоит.

«В постели оставаться не нужно. Нужно, наоборот, встать и заняться любой монотонной деятельностью. Не надо сразу хватать гаджеты, включать яркое освещение», — отметил эксперт.

В беседе с «Газетой.ru» он призвал создать комфортную атмосферу, избегая яркого света и используя более приглушённый, тёплый оттенок освещения. Это может помочь восстановить давно утерянные тактильные и сенсорные впечатления, что важно для успокоения нервной системы.

Психолог отметил, что бессонница может иметь различные причины, включая тревожные мысли, физическую боль или информационную перегрузку, а также прокрастинацию при отходе ко сну. Он добавил, что по своей природе нежелание спать не всегда свидетельствует о сбоях в организме.