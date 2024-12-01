Эксперты подсчитали, во сколько россиянам обойдётся новогодний стол в этом году

В России продукты для новогоднего застолья стали дороже на 13,5%, для их покупки потребуется как минимум 9,1 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь.

Чтобы рассчитать стоимость новогоднего стола, аналитики составили список основных продуктов, которые традиционно закупаются перед праздником. В него вошли курица (2 кг), картофель (500 гр), чеснок, овощная нарезка (помидоры, огурцы, зелень), соления (800 гр), сыр (400 гр), колбасы (по 300 гр нескольких видов), бутерброды с икрой и шпротами, салаты «Оливье», «Селёдка под шубой». Также в перечень попали фрукты, торт, шампанское, вино, коньяк, минералка, сок и чай. Все расчёты делались на семью из четырёх человек.

Аналогичная продуктовая корзина в прошлом году обошлась бы в 8 050 рублей, в этом году её стоимость выросла до 9 140 рублей. При этом аналитики отметили, что цена продуктов изменилась не равномерно, а где-то даже и уменьшилась. Например, курица и картошка для запекания подешевели: цена упала с 488 до 471 рубля. А вот сыр, красная икра и шпроты в цене незначительно подросли.

За бутылку шампанского в этом году придётся отдать в среднем 385 рубля против 349 рублей в прошлом. Минералка и сок стали дороже на 11%, а чай — на 1%. Также среди лидеров взлетевших в цене товаров оказалось сливочное масло, которое потребуется для приготовления бутербродов (+31%).