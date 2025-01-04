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Регион
4 января, 01:14

29-летний боксёр угодил в нокаут и умер в больнице через несколько дней

Танзанийский боксёр Мгая умер в больнице после нокаута в бою, ему было 29 лет

Хассан Мгая. Обложка © YouTube / Bongo Boxing Safari

Хассан Мгая. Обложка © YouTube / Bongo Boxing Safari

Боксёр из Танзании Хассан Мгая скончался в возрасте 29 лет после того, как был нокаутирован в бою с соотечественником Полом Элиасом. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного боксёрского совета (WBC). Поединок в рамках лёгкого веса прошёл в Дар-эс-Саламе 27 декабря.

«Вся семья WBC и президент Маурисио Сулейман выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям нашего любимого чемпиона. Покойся с миром», — указано в заявлении.

Мгая проиграл нокаутом в пятом раунде, пропустив несколько ударов в голову. Падая, он прикусил язык, который запал в горло. После боя спортсмена госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти.

На профессиональном ринге Мгая провёл 9 боёв. Три из них он выиграл, четыре проиграл, а ещё два завершились вничью.

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Никита Никонов
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