29-летний боксёр угодил в нокаут и умер в больнице через несколько дней

Боксёр из Танзании Хассан Мгая скончался в возрасте 29 лет после того, как был нокаутирован в бою с соотечественником Полом Элиасом. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного боксёрского совета (WBC). Поединок в рамках лёгкого веса прошёл в Дар-эс-Саламе 27 декабря.

«Вся семья WBC и президент Маурисио Сулейман выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям нашего любимого чемпиона. Покойся с миром», — указано в заявлении.

Мгая проиграл нокаутом в пятом раунде, пропустив несколько ударов в голову. Падая, он прикусил язык, который запал в горло. После боя спортсмена госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти.

На профессиональном ринге Мгая провёл 9 боёв. Три из них он выиграл, четыре проиграл, а ещё два завершились вничью.