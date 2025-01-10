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10 января, 19:54

«Поистине гениальная»: Охлобыстин попрощался с артисткой Евгенией Добровольской

Охлобыстин назвал народную артистку РФ Добровольскую гениальной актрисой

Иван Охлобыстин. Обложка © Telegram / Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин. Обложка © Telegram / Иван Охлобыстин

Актёр, режиссёр и бизнесмен Иван Охлобыстин опечален по поводу смерти народной артистки России Евгении Добровольской. Он охарактеризовал её как выдающуюся актрису, замечательную мать и привлекательную женщину.

В телеграм-канале Охлобыстин поделился воспоминаниями о Добровольской, отметив, что она была его давней подругой и даже свидетельницей на его свадьбе.

«Поистине гениальная актриса, прекрасная мать, просто красивая женщина. Прощай Женька! Мы тебя любим! Однажды мы вновь встретимся и снова будем вместе смеяться и мечтать, как раньше», — написал актёр.

Кроме того, он отметил, что Добровольская была человеком сильным и независимым, который не хотел, чтобы окружающие жалели её из-за тяжёлой болезни.

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Напомним, артистка скончалась 10 января в возрасте 60 лет. В течение последнего года она боролась с тяжёлой болезнью. За 33 года на сцене МХТ Евгения Добровольская исполнила десятки ролей, первой из которых стала Нина Заречная в «Чайке». Также она известна по фильмам «Артистка», «Небесный суд», «Ирония судьбы. Продолжение» и многим другим.

Артём Гапоненко
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