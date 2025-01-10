«Поистине гениальная»: Охлобыстин попрощался с артисткой Евгенией Добровольской
Охлобыстин назвал народную артистку РФ Добровольскую гениальной актрисой
Иван Охлобыстин. Обложка © Telegram / Иван Охлобыстин
Актёр, режиссёр и бизнесмен Иван Охлобыстин опечален по поводу смерти народной артистки России Евгении Добровольской. Он охарактеризовал её как выдающуюся актрису, замечательную мать и привлекательную женщину.
В телеграм-канале Охлобыстин поделился воспоминаниями о Добровольской, отметив, что она была его давней подругой и даже свидетельницей на его свадьбе.
«Поистине гениальная актриса, прекрасная мать, просто красивая женщина. Прощай Женька! Мы тебя любим! Однажды мы вновь встретимся и снова будем вместе смеяться и мечтать, как раньше», — написал актёр.
Кроме того, он отметил, что Добровольская была человеком сильным и независимым, который не хотел, чтобы окружающие жалели её из-за тяжёлой болезни.
Напомним, артистка скончалась 10 января в возрасте 60 лет. В течение последнего года она боролась с тяжёлой болезнью. За 33 года на сцене МХТ Евгения Добровольская исполнила десятки ролей, первой из которых стала Нина Заречная в «Чайке». Также она известна по фильмам «Артистка», «Небесный суд», «Ирония судьбы. Продолжение» и многим другим.