В Ярославле умер актёр из «Слова пацана» Михаил Левченко

В Ярославле в 72 года умер заслуженный артист России Михаил Левченко. Об этом сообщил портал 76.RU. Согласно некрологу, актёр скончался после долгой болезни, несмотря на которую, продолжал выступать на сцене до последних дней своей жизни.

Левченко служил в Ярославском камерном театре, где принимал участие в романтической комедии «Сильвия» и других постановках. Среди его известных ролей в кино можно отметить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также фильмы «Переговорщик», «Три капитана», «Заповедный спецназ», «Земский доктор» и многие другие.