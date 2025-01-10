Актриса Добровольская последний год боролась с онкологией

Скончавшаяся народная артистка России Евгения Добровольская последний год боролась с онкологическим заболеванием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Что именно за болезнь была у актрисы, не указывается.

Напомним, Евгения Добровольская умерла 10 января. За 33 года на сцене МХТ она исполнила десятки ролей, первой из которых стала Нина Заречная в «Чайке». Также она известна по фильмам «Артистка», «Небесный суд», «Ирония судьбы. Продолжение» и многим другим. За свою деятельность актриса была удостоена звания народной артистки РФ.