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Регион
10 января, 20:11

Актриса Добровольская последний год боролась с онкологией

Евгения Добровольская. Обложка © kino-teatr.ru

Евгения Добровольская. Обложка © kino-teatr.ru

Скончавшаяся народная артистка России Евгения Добровольская последний год боролась с онкологическим заболеванием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Что именно за болезнь была у актрисы, не указывается.

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Напомним, Евгения Добровольская умерла 10 января. За 33 года на сцене МХТ она исполнила десятки ролей, первой из которых стала Нина Заречная в «Чайке». Также она известна по фильмам «Артистка», «Небесный суд», «Ирония судьбы. Продолжение» и многим другим. За свою деятельность актриса была удостоена звания народной артистки РФ.

Артур Лапсаков
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