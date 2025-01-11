Никита Ефремов напомнил после смерти Евгении Добровольской, что она не его мать

Актёр Никита Ефремов вышел на связь после смерти бывшей жены его отца Евгении Добровольской. Он сделал заявление для своей аудитории и напомнил подписчикам, что артистка не была его матерью.

«Друзья. Считаю важным написать, что Евгения не была моей мамой. Она мать моего брата Николая. Брата по отцу. Пожалуйста, не путайте, по возможности», — написал Никита.

Актёр очень попросил не путать факты из-за того, что многие подписчики в комментариях начали выражать соболезнования именно ему.