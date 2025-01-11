Никита Ефремов напомнил после смерти Евгении Добровольской, что она не его мать
Никита Ефремов и Евгения Добровольская. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Артем Геодакян, Вячеслав Прокофьев
Актёр Никита Ефремов вышел на связь после смерти бывшей жены его отца Евгении Добровольской. Он сделал заявление для своей аудитории и напомнил подписчикам, что артистка не была его матерью.
«Друзья. Считаю важным написать, что Евгения не была моей мамой. Она мать моего брата Николая. Брата по отцу. Пожалуйста, не путайте, по возможности», — написал Никита.
Актёр очень попросил не путать факты из-за того, что многие подписчики в комментариях начали выражать соболезнования именно ему.
Евгения Добровольская скончалась 10 января. Известно, что артистка последний год боролась с онкологическим заболеванием. За 33 года на сцене МХТ она сыграла множество ролей, первой из которых стала Нина Заречная в «Чайке». Также Добровольская запомнилась зрителям по фильмам «Артистка», «Небесный суд», «Ирония судьбы. Продолжение» и многим другим. В ходе своей карьеры актриса была награждена званием народной артистки РФ.