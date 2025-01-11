У Добровольской осталась дочь, страдающая болезнью Петерса

Актриса театра и кино Евгения Добровольская последние годы ухаживала за тяжелобольной дочерью, сейчас 15-летняяя девочка прикована к постели и нуждается в постоянном внимании. Кто возьмёт на себя опеку о ней, пока неизвестно, пишет 7Дней.ру.

У артистки осталось четверо детей. Но если трое сыновей уже выросли и могут самостоятельно себя обеспечивать, то дочь с детства страдает от серьёзного недуга. Девочку актриса родила в браке с кинооператором Дмитрием Мананниковым. В 2022 году пара рассталась. Дочка жила и росла вместе с матерью.