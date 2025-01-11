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Регион
11 января, 17:19
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У Добровольской осталась дочь, страдающая болезнью Петерса

Евгения Добровольская. Обложка © kino-teatr.ru

Евгения Добровольская. Обложка © kino-teatr.ru

Актриса театра и кино Евгения Добровольская последние годы ухаживала за тяжелобольной дочерью, сейчас 15-летняяя девочка прикована к постели и нуждается в постоянном внимании. Кто возьмёт на себя опеку о ней, пока неизвестно, пишет 7Дней.ру.

У артистки осталось четверо детей. Но если трое сыновей уже выросли и могут самостоятельно себя обеспечивать, то дочь с детства страдает от серьёзного недуга. Девочку актриса родила в браке с кинооператором Дмитрием Мананниковым. В 2022 году пара рассталась. Дочка жила и росла вместе с матерью.

В семь лет малышке диагностировали болезнь Петерса. Сейчас ей 15 лет, она постоянно испытывает адские боли из-за проблем со здоровьем и не может передвигаться самостоятельно. Добровольская всегда старалась окружить любимицу заботой и наполнить её жизнь радостями. Сейчас вопрос о том, с кем будет жить девочка, до конца не решён.

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Напомним, 60-летняя актриса Евгения Добровольская скончалась 10 января. Последний год она боролась с онкологическим заболеванием. По предварительной информации, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

Татьяна Миссуми
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