Счастье не длится вечно: Появилось видео с последнего спектакля Евгении Добровольской

В Сети появилось последнее видео с выступлением актрисы Евгении Добровольской. Опубликованный изданием StarHit ролик был снят летом, когда состояние ещё позволяло боровшейся с онкологией артистке выходить на сцену.

Последнее видео выступления Евгении Добровольской — чтение рассказов Надежды Тэффи. Видео © Архив StarHit

В записанном 18 июня видео Добровольская зачитывает рассказы Надежды Тэффи под сопровождение скрипки и фортепьяно. В одном из монологов она рассуждает о маленьких моментах счастья, из которых состоит наша жизнь.

«Счастье — это моменты. Когда мы читаем замечательную книгу, укутываемся тёплым пледом, когда пьём вино перед камином или берём на руки ребёнка. Это всего лишь моменты, они не длятся всю жизнь. Но именно из них состоит наша жизнь», — говорит она.

А 23 июня актриса сыграла главную роль в спектакле «Космос» по пьесе Алексея Житковского. Это драматическое произведение, но оно не лишено элементов комедии. Зрители были в восторге от энергичной игры Евгении, в тот момент никто бы не поверил, что Добровольская борется с раком.