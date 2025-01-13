Квартира на Арбате и дом: Стало известно о наследстве Добровольской
Эксперт Муравьёв: Добровольская оставила дом в Подмосковье и квартиру на Арбате
Евгения Добровольская. Обложка © kinopoisk
Дом актрисы Евгении Добровольской в посёлке Загорянский Московской области может стоить около 50 миллионов рублей. Об этом сообщил агент по недвижимости, блогер Константин Муравьёв.
«В Загорянском «сотка» стоит от 800 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Участок там уже не купить. Дом актрисы будет стоить около 50 миллионов рублей», — указал эксперт в беседе с aif.ru.
Уточняется, что дом артистки построили в 2010 году на участке восемь соток. Здание имеет два этажа. На участке находятся зоны отдыха с барбекю и для бассейна. Добровольская также разводила кур, уток и занималась хозяйством. Дом актрисы разделён на зоны, у каждого проживающего в нём было личное пространство с отдельным балконом, ванной и гардеробной.
Кроме того, актриса оставила в наследство квартиру на Старом Арбате около переулка Сивцева Вражка, где цена квадратного метра начинается от 600-900 тысяч рублей, дополнил специалист.
«То есть квартира там в среднем будет стоить в районе 70-80 миллионов рублей. Квартиры в более свежих домах там где-то в районе 1,5 миллиона за квадрат», — заключил Муравьёв.
Напомним, что Евгения Добровольская умерла 10 января, ей было 60 лет. Последний год своей жизни актриса боролась с онкологией. По предварительной информации, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Подруга артистки рассказала, что Добровольская до последнего цеплялась за жизнь руками и ногами. Церемония прощания пройдёт 14 января на Троекуровском кладбище. У актрисы осталась 15-летняя дочь, которая страдает болезнью Петерса.