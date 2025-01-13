Квартира на Арбате и дом: Стало известно о наследстве Добровольской

Дом актрисы Евгении Добровольской в посёлке Загорянский Московской области может стоить около 50 миллионов рублей. Об этом сообщил агент по недвижимости, блогер Константин Муравьёв.

«В Загорянском «сотка» стоит от 800 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Участок там уже не купить. Дом актрисы будет стоить около 50 миллионов рублей», — указал эксперт в беседе с aif.ru.

Уточняется, что дом артистки построили в 2010 году на участке восемь соток. Здание имеет два этажа. На участке находятся зоны отдыха с барбекю и для бассейна. Добровольская также разводила кур, уток и занималась хозяйством. Дом актрисы разделён на зоны, у каждого проживающего в нём было личное пространство с отдельным балконом, ванной и гардеробной.

Кроме того, актриса оставила в наследство квартиру на Старом Арбате около переулка Сивцева Вражка, где цена квадратного метра начинается от 600-900 тысяч рублей, дополнил специалист.