Ефремов в доле? Адвокат рассказал о возможных наследниках имущества Добровольской

Так как артистка на момент смерти не была замужем, имущество будет распределено между её четырьмя детьми. Однако с несовершеннолетней дочерью Добровольской есть нюанс — она получит свою долю в распоряжение опекунов. Эксперт также не исключает, что актриса оставила завещание. В этом случае, по его словам, часть имущества вполне может достаться и бывшему мужу Михаилу Ефремову. Тогда опекунам несовершеннолетней дочери артистки придётся обратиться в суд, который насильно выделит 50% от того, что наследник мог бы получить по закону.