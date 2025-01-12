Ефремов в доле? Адвокат рассказал о возможных наследниках имущества Добровольской
Адвокат Бенхин: Ефремов может получить наследство экс-супруги Добровольской
Михаил Ефремов и Евгения Добровольская. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев, Сергей Бобылев
Наследство актрисы Евгении Добровольской в виде дома в Подмосковье и квартиры в Москве может достаться её детям или бывшим мужьям. Об этом рассказал адвокат Александр Бенхин.
«Всё нажитое имущество будет распределено между наследниками первой очереди. Ими считаются дети, родители, а также мужья (жены)», — сказал он в беседе с MK.ru.
Так как артистка на момент смерти не была замужем, имущество будет распределено между её четырьмя детьми. Однако с несовершеннолетней дочерью Добровольской есть нюанс — она получит свою долю в распоряжение опекунов. Эксперт также не исключает, что актриса оставила завещание. В этом случае, по его словам, часть имущества вполне может достаться и бывшему мужу Михаилу Ефремову. Тогда опекунам несовершеннолетней дочери артистки придётся обратиться в суд, который насильно выделит 50% от того, что наследник мог бы получить по закону.
Впрочем, считает Бенхин, звезда понимала, что болеет и, вероятно, заранее распределила всё нажитое имущество между своими детьми. Поэтому скандалы в данном случае маловероятны.
Напомним, что Евгения Добровольская умерла 10 января, ей было 60 лет. Последний год своей жизни она боролась с онкологией. По предварительной информации, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Подруга артистки рассказала, что Добровольская до последнего цеплялась за жизнь руками и ногами. Церемония прощания пройдёт 14 января на Троекуровском кладбище. У актрисы осталась 15-летняя дочь, которая страдает болезнью Петерса.