Ефремов хочет отпроситься из колонии на похороны экс-супруги Добровольской
Правозащитник Мельников: Ефремов хочет отпроситься на похороны Добровольской
Актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, планирует отпроситься на похороны экс-супруги Евгении Добровольской. Об этом рассказал правозащитник, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
«В колонии может даваться краткосрочный отпуск, в том числе для посещения подобного рода мероприятий. Не стоит забывать, что Ефремов достаточно неплохо зарекомендовал себя в исправительном учреждении. У него есть возможность для подачи заявления на посещение похорон. Другой вопрос, отпустят ли его», — пояснил Мельников в беседе с aif.ru.
Со слов юриста, вероятность положительного вердикта по просьбе Ефремова крайне низкая, так как ФСИН стараются избегать скандалов. Кроме того, брак Ефремов и Добровольская заключили довольно давно — вместе они прожили в период с 1990 по 1997 год.
Напомним, 60-летняя актриса Евгения Добровольская скончалась 10 января. Последний год она боролась с онкологическим заболеванием. По предварительной информации, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище. Известно, что у Добровольской осталась 15-летняя дочь, страдающая болезнью Петерса.
ТАСС / Артем Геодакян