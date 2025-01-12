Ефремов хочет отпроситься из колонии на похороны экс-супруги Добровольской

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, планирует отпроситься на похороны экс-супруги Евгении Добровольской. Об этом рассказал правозащитник, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«В колонии может даваться краткосрочный отпуск, в том числе для посещения подобного рода мероприятий. Не стоит забывать, что Ефремов достаточно неплохо зарекомендовал себя в исправительном учреждении. У него есть возможность для подачи заявления на посещение похорон. Другой вопрос, отпустят ли его», — пояснил Мельников в беседе с aif.ru.