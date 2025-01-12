Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 января, 13:47

Ефремов хочет отпроситься из колонии на похороны экс-супруги Добровольской

Правозащитник Мельников: Ефремов хочет отпроситься на похороны Добровольской

Актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, планирует отпроситься на похороны экс-супруги Евгении Добровольской. Об этом рассказал правозащитник, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«В колонии может даваться краткосрочный отпуск, в том числе для посещения подобного рода мероприятий. Не стоит забывать, что Ефремов достаточно неплохо зарекомендовал себя в исправительном учреждении. У него есть возможность для подачи заявления на посещение похорон. Другой вопрос, отпустят ли его», — пояснил Мельников в беседе с aif.ru.

Со слов юриста, вероятность положительного вердикта по просьбе Ефремова крайне низкая, так как ФСИН стараются избегать скандалов. Кроме того, брак Ефремов и Добровольская заключили довольно давно — вместе они прожили в период с 1990 по 1997 год.

Никита Ефремов напомнил после смерти Евгении Добровольской, что она не его мать
Никита Ефремов напомнил после смерти Евгении Добровольской, что она не его мать

Напомним, 60-летняя актриса Евгения Добровольская скончалась 10 января. Последний год она боролась с онкологическим заболеванием. По предварительной информации, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище. Известно, что у Добровольской осталась 15-летняя дочь, страдающая болезнью Петерса.

Обложка ©

ТАСС / Артем Геодакян

Мария Любицкая
  • Новости
  • Михаил Ефремов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar