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Регион
13 января, 15:37
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СМИ «похоронили» Брыльску вместо Рыльской на Старый Новый год

Новость о смерти известной польской актрисы застала врасплох журналистов некоторых российских изданий в первый рабочий понедельник 2025 года. Ряд наших коллег ошибочно сообщили, что скончалась звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска, но на самом деле кончина постигла Барбару Рыльску — 89-летнюю актрису из фильма «Беспокойная племянница».

Сама же Барбара Брыльска, которой прошлым летом исполнилось 83 года, ведёт уединенный образ жизни. Если верить журналистам, она обосновалась в одноэтажном доме, расположенном в 90 километрах от Варшавы. У актрисы есть сын Людвиг, который оказывает ей поддержку. Звезда советского экрана давно не выступает на сцене, но иногда даёт интервью, не упускаю возможности нелицеприятно высказаться об СССР и современной России.

Как Барбара Брыльска похоронила себя заживо, став затворницей в 80 лет
Как Барбара Брыльска похоронила себя заживо, став затворницей в 80 лет

О смерти известной актрисы и певицы, которую называли «польской Марлен Дитрих», Барбары Рыльской, стало известно ранее в понедельник. Ей было 89 лет.

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ТАСС / ZUMA/Sergii Kharchenko, © Kinopoisk

Марина Фещенко
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