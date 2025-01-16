Умер режиссёр и сценарист Дэвид Линч
Дэвид Линч. Фото © kinopoisk
Умер великий американский режиссёр и сценарист Дэвид Линч. Ему было 78 лет. Об этом сообщила его семья в социальных сетях.
«Сейчас в мире большая дыра, когда его больше нет с нами. Но, как он говорил, «Смотрите на пончик, а не на дырку», — написали близкие режиссёра.
Линч родился 20 января 1946 года в Монтане. Режиссёр начал свою карьеру в кино с короткометражного фильма «Эразерхед» (1977). В 1980-х годах Линч получил международное признание с фильмами «Человек-слон» (The Elephant Man) и «Синий бархат» (Blue Velvet), которые исследовали тёмные стороны человеческой природы и общество. В 1990 году он создал культовый телесериал «Твин Пикс» (Twin Peaks), который стал знаковым явлением в телевидении и оказал огромное влияние на жанр.
Позже Линч продолжал экспериментировать с формой и содержанием в таких фильмах, как «Малхолланд Драйв» (Mulholland Drive) и «Инланд Эмпайр» (Inland Empire). Его работы часто характеризуются сюрреализмом, сложной нарративной структурой и глубокими психологическими темами.
Кроме кино, Линч также занимается живописью, музыкой и фотографией. Он создал свой собственный стиль и стал одним из самых влиятельных режиссёров современного искусства. Деятель получил множество наград за свою работу, включая Оскар за лучший оригинальный сценарий за «Малхолланд Драйв».
Ранее Life.ru сообщал, что умер режиссёр балета Государственного академического Большого театра России Всеволод Немоляев. Ему было 87 лет. На протяжении многих лет он выступал как артист балета, а затем стал режиссёром по составам. За 55 сезонов в Большом театре он участвовал в различных постановках, таких как «Щелкунчик», «Спартак» и «Золотой век».