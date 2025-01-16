Умер режиссёр и сценарист Дэвид Линч

Умер великий американский режиссёр и сценарист Дэвид Линч. Ему было 78 лет. Об этом сообщила его семья в социальных сетях.

«Сейчас в мире большая дыра, когда его больше нет с нами. Но, как он говорил, «Смотрите на пончик, а не на дырку», — написали близкие режиссёра.

Линч родился 20 января 1946 года в Монтане. Режиссёр начал свою карьеру в кино с короткометражного фильма «Эразерхед» (1977). В 1980-х годах Линч получил международное признание с фильмами «Человек-слон» (The Elephant Man) и «Синий бархат» (Blue Velvet), которые исследовали тёмные стороны человеческой природы и общество. В 1990 году он создал культовый телесериал «Твин Пикс» (Twin Peaks), который стал знаковым явлением в телевидении и оказал огромное влияние на жанр.

Позже Линч продолжал экспериментировать с формой и содержанием в таких фильмах, как «Малхолланд Драйв» (Mulholland Drive) и «Инланд Эмпайр» (Inland Empire). Его работы часто характеризуются сюрреализмом, сложной нарративной структурой и глубокими психологическими темами.

Кроме кино, Линч также занимается живописью, музыкой и фотографией. Он создал свой собственный стиль и стал одним из самых влиятельных режиссёров современного искусства. Деятель получил множество наград за свою работу, включая Оскар за лучший оригинальный сценарий за «Малхолланд Драйв».