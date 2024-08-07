Вылечить невозможно: Врач предупредил об опасности эмфиземы, которая косит курильщиков и пожилых

Эмфизема — серьёзное хроническое заболевание лёгких, при котором обеспечивающие газообмен альвеолы теряют свою эластичность и функциональность. Опасность недуга состоит в том, что вылечить его полностью невозможно, а в зоне риска находятся курильщики и пожилые люди. Об этом в беседе с Life.ru рассказал эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

Он пояснил, что альвеолы — это множество микроскопических пузырьков, расположенных в концах дыхательных путей лёгких, оплетённых капиллярами для газообмена. При эмфиземе они расширяются, их стенки становятся менее эластичными, что затрудняет полноценное дыхание и снабжение организма кислородом.

Недуг очень опасен и чреват дыхательной недостаточностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже пневмотораксом, когда в плевральной полости накапливается воздух. Как правило, эмфизема поражает пожилых людей, причём мужчины страдают чаще.

"Эмфизема часто развивается как осложнение других заболеваний лёгких: хронического бронхита, пневмонии, астмы, туберкулёза и хронической обструктивной болезни лёгких. Курение, включая пассивное, загрязнённый воздух и работа на вредных производствах также негативно влияют на альвеолы. В редких случаях эмфизема может возникнуть из-за врождённого дефицита белка альфа-1-антитрипсина, который защищает лёгкие от разрушения", — пояснил собеседник Life.ru.

Врач отметил, что симптомы эмфиземы включают одышку, приступы сухого кашля, цианоз (синюшность кожи), слабость и сонливость. В запущенных случаях лёгкие расширяются, а грудная клетка приобретает характерную бочкообразную форму.

Специфического лечения эмфиземы не существует. Врачам остаётся рекомендовать пациентам отказаться от курения и применять бронхорасширяющие, муколитические и глюкокортикостероидные препараты, а также ингаляции для облегчения симптомов и предотвращения дыхательной недостаточности. В некоторых случаях возможно проведение заместительной терапии или хирургического вмешательства, что позволяет улучшить состояние больного, но полностью победить болезнь невозможно.