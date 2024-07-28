Молодая рязанка потеряла способность ходить из-за неизлечимой болезни

Жительница Рязани Татьяна Харламова обратилась за помощью в редакцию местного портала YA62.ru, попросив помощи в связи с диагностированным у неё рассеянным склерозом. Из-за болезни 23-летняя девушка уже потеряла способность ходить.

По словам Татьяны, всё началось с того, что она стала быстро уставать и многое забывать. Потом прошла полное обследование и узнала свой страшный диагноз. При её болезни иммунитет борется с собственным организмом, воспринимая его как угрозу. Из-за этого человек медленно увядает.

"Это неизлечимо. Мне так сказали. Но я верить в это не хочу. Я верю, что я смогу с этим справиться, я верю, что я смогу победить. Сейчас я нахожусь в реабилитации и врачи ищут способы мне помочь. Последнее обострение подкосило меня, и я почти лишилась возможности ходить. Я не собираюсь сдаваться и продолжаю жить, но так как я лишилась возможности работать — мне необходима финансовая поддержка, которая пойдёт на лекарства и реабилитацию", — сообщила Татьяна.

Она рассказала, что ей в том числе необходимо множество поддерживающих материалов, включая бандаж для руки и ходунки для передвижения. Девушка призналась, что ей нелегко просить о помощи, но без неё она просто умрёт.