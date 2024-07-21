Учёные выявили связь страшного заболевания с сотрясениями мозга

Многократные сотрясения мозга увеличивают риск проявления у человека болезней Альцгеймера и Паркинсона. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого специалистами Даремского университета (Великобритания), с которыми ознакомилась "Газета.Ru".

Учёные проверили здоровье 56 бывших регбистов, повесивших бутсы на гвоздь в среднем семь лет назад. При этом 30 из них получили более пяти сотрясений мозга за свою спортивную карьеру.

Отсканировав мозг испытуемых, исследователи выяснили, что множество полученных сотрясений соответствует более высоким значениям таких биомаркеров, как общий тау и фосфорилированный тау 181 (p-tau181) белки. Кроме того, у регбистов с сотрясениями был повышен уровень амилоида-бета 42 (Aβ42), p-tau217 и p-tau231. По словам экспертов, формирование сгустков тау-белков и бета-амилоида в мозге может вызывать болезнь Альцгеймера и заболевания двигательных нейронов (в том числе болезнь Паркинсона).