Учёные выявили связь страшного заболевания с сотрясениями мозга
Исследование: Сотрясения мозга повышают риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера
Многократные сотрясения мозга увеличивают риск проявления у человека болезней Альцгеймера и Паркинсона. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого специалистами Даремского университета (Великобритания), с которыми ознакомилась "Газета.Ru".
Учёные проверили здоровье 56 бывших регбистов, повесивших бутсы на гвоздь в среднем семь лет назад. При этом 30 из них получили более пяти сотрясений мозга за свою спортивную карьеру.
Отсканировав мозг испытуемых, исследователи выяснили, что множество полученных сотрясений соответствует более высоким значениям таких биомаркеров, как общий тау и фосфорилированный тау 181 (p-tau181) белки. Кроме того, у регбистов с сотрясениями был повышен уровень амилоида-бета 42 (Aβ42), p-tau217 и p-tau231. По словам экспертов, формирование сгустков тау-белков и бета-амилоида в мозге может вызывать болезнь Альцгеймера и заболевания двигательных нейронов (в том числе болезнь Паркинсона).
А ранее Life.ru узнал, в каком возрасте у человека начинают проявляться первые признаки болезни Альцгеймера. При ухудшении памяти и возникновении заторможенности непременно следует обратиться к врачу.
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