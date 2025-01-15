Умер режиссёр балета Большого театра Всеволод Немоляев, брат Светланы Немоляевой

Скончался артист и режиссёр балета Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Всеволод Немоляев. Брату актрисы Светланы Немоляевой было 87 лет.

«Сегодня, 30 минут назад, ушёл из жизни Всеволод Немоляев. Он работал в театре с 1956 года», — приводит сообщение пресс-службы театра ТАСС.

Немоляев долгие годы был артистом балеты, а затем режиссёром по составам. За 55 сезонов в Большом театре принял участие в разных спектаклях, среди которых «Щелкунчик», «Спартак», «Золотой век». В 1979 году Немоляев завершил карьеру танцовщика и возглавил мужскую группу кордебалета театра.

Как сообщали СМИ, в ноябре прошлого года Немоляев упал у себя дома на улице Черняховского и ударился затылком о стеклянный шкаф в прихожей.