Умер режиссёр балета Большого театра Всеволод Немоляев, брат Светланы Немоляевой
Режиссёр балета Большого театра Всеволод Немоляев скончался на 88-м году жизни
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Скончался артист и режиссёр балета Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Всеволод Немоляев. Брату актрисы Светланы Немоляевой было 87 лет.
«Сегодня, 30 минут назад, ушёл из жизни Всеволод Немоляев. Он работал в театре с 1956 года», — приводит сообщение пресс-службы театра ТАСС.
Немоляев долгие годы был артистом балеты, а затем режиссёром по составам. За 55 сезонов в Большом театре принял участие в разных спектаклях, среди которых «Щелкунчик», «Спартак», «Золотой век». В 1979 году Немоляев завершил карьеру танцовщика и возглавил мужскую группу кордебалета театра.
Как сообщали СМИ, в ноябре прошлого года Немоляев упал у себя дома на улице Черняховского и ударился затылком о стеклянный шкаф в прихожей.
Напомним, в октябре звезде «Служебного романа» Светлане Немоляевой потребовалась экстренная помощь врачей. Актрисе вызвали скорую из-за нарушения сердечного ритма. 87-летняя Светлана Владимировна почувствовала себя плохо в своей московской квартире, медикам она пожаловалась на слабость и одышку.