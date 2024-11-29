Звезда «Служебного романа» Немоляева отреагировала на сообщения о плохом самочувствии

87-летней актрисе Светлане Немоляевой стало плохо во время съёмок ремейка «Буратино», где она исполняет роль черепахи Тортиллы. Артистка раскрыла подробности своего самочувствия в беседе с порталом «Страсти».

Актриса почувствовала себя плохо на съёмочной площадке: у неё закружилась голова и подскочило давление. Диагностированная ранее мерцательная аритмия стала причиной ухудшения самочувствия на киноплощадке.

Несмотря на проблемы с сердцем, актриса не собирается отказываться от работы. «У меня свои болячки, о которых мне рассказывать неохота. Но от работы я не откажусь», — заявила она. Немоляева подчеркнула, что её поддерживают семья и театр, которые помогают справляться с трудностями.

Позже артистка появилась на премьерном показе клипов группы «Ленинград» в Москве. В разговоре с журналистами она честно рассказала о своём здоровье: «Самочувствием я не могу похвастаться, ведь в моём возрасте без болезней — это аномалия. Но меня спасает семья, любовь родных и театр».

Светлана Немоляева подчеркнула, что несмотря на проблемы, не собирается менять свой график, включающий съёмки и театральные выступления. По словам актрисы, она переживает за своего сына, который узнает о её состоянии из новостей, но продолжает черпать силы в искусстве и поддержке близких.

В мае этого года актриса впервые столкнулась с коронавирусом. Она пришла в театр, но из-за плохого самочувствия не смогла выйти на сцену. Впоследствии артистку госпитализировали. Главный врач заверил, что заболевание протекает в легкой форме и не представляет угрозы для жизни.