Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 января, 13:28

Умерла старшая дочь Шолохова, подарившая миру авторскую редакцию «Тихого Дона»

На 99-м году жизни не стало старшей дочери писателя Шолохова Светланы

Светлана Шолохова. Фото © VK / Музей-заповедник М.А. Шолохова

Светлана Шолохова. Фото © VK / Музей-заповедник М.А. Шолохова

На 99-м году жизни не стало Светланы Шолоховой — старшей дочери знаменитого донского писателя. Именно она подарила миру авторскую редакцию «Тихого Дона». Об утрате сообщили в пресс-службе музея-заповедника Шолохова. Прощание со Светланой Михайловной прошло 25 января.

«С болью узнали о том, что ушла из жизни Светлана Михайловна Шолохова – старшая дочь писателя, дорогой для нас человек. Её не стало 23 января», поделились коллеги усопшей.

Много лет Шолохова восстанавливала рукописные черновики отца. Благодаря ей и Александру Стручкову читатели познакомились с авторской редакцией «Тихого Дона» — знаменитого романа в четырёх томах.

Умер автор романов «Война» и «Возвращение» Гниломёдов
Умер автор романов «Война» и «Возвращение» Гниломёдов

Ранее Life.ru сообщал о смерти Юрия Барабаша — писателя и филолога, который занимался исследованием творчества Николая Васильевича Гоголя. Тело 93-летнего литературоведа было найдено его дочерью в квартире на Фрунзенской набережной.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar