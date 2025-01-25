Умерла старшая дочь Шолохова, подарившая миру авторскую редакцию «Тихого Дона»

На 99-м году жизни не стало Светланы Шолоховой — старшей дочери знаменитого донского писателя. Именно она подарила миру авторскую редакцию «Тихого Дона». Об утрате сообщили в пресс-службе музея-заповедника Шолохова. Прощание со Светланой Михайловной прошло 25 января.

«С болью узнали о том, что ушла из жизни Светлана Михайловна Шолохова – старшая дочь писателя, дорогой для нас человек. Её не стало 23 января», — поделились коллеги усопшей.

Много лет Шолохова восстанавливала рукописные черновики отца. Благодаря ей и Александру Стручкову читатели познакомились с авторской редакцией «Тихого Дона» — знаменитого романа в четырёх томах.