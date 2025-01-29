Самый молодой министр СССР найден мёртвым в Новой Москве

Бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня ушёл из жизни ночью 28 января, ему было 94 года. Семья не стала раскрывать причины смерти. Печальное известие приводит SHOT.

Тело политика нашли накануне днём его дети в частном доме в поселении Московский. По предварительным данным, он умер естественной смертью.

Шкабардня числился в должности управляющего делами Совета министров СССР в период с 1989 по 1990 годы, после чего ушёл на пенсию. В 1990 году Михаил Сергеевич был удостоен звания Героя Социалистического Труда за заслуги в создании многоразовой ракетно-космической системы «Энергия – Буран». Будучи выдающимся инженером он также получил орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Почёта, Почётную грамоту правительства РФ. Шкабардня был самым молодым министром приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР.