Умер представитель актёрской династии Игорь Янковский
Игорь Янковский. Фото © kino-teatr
Скончался Игорь Янковский, который приходился племянником народному артисту СССР Олегу Янковскому и был частью известной актёрской семьи, пишет SHOT.
Предположительно, смерть наступила в результате борьбы с онкологическим заболеванием, от которого он страдал в последние годы. Несколько дней назад его в тяжёлом состоянии доставили в больницу.
Янковский был одним из инициаторов создания Российской Ассоциации Рекламных Агентств (АКАР), занимая её президентский пост с 2004 года. Свою карьеру в рекламной индустрии он начал ещё в 90-х годах.
Недавно стало известно о смерти актёра и режиссёра Игоря Ромащенко, получившего известность благодаря таким сериалам, как «След», «Папины дочки» и «Мент в законе». Он скончался в возрасте 59 лет. В его карьере было более ста проектов в кино. Среди его работ также числится документальный сериал «Следствие вели».