Главный строитель дирижаблей в России умер от страшной болезни

По данным телеграм-канала, вчера утром Кирилину вызвали скорую, но он отказался ехать в больницу, а к вечеру его не стало.

Александр Кирилин при жизни старался расширять использование дирижаблей. Он занимал пост президента и генконструктора АО «Аэростатика». Он придумал несколько проектов сверхтяжёлых аэростатов, которые способны были бы перевозить нефтеоборудование в дальние регионы Сибири. Сейчас его дирижабли помогают ретранслировать радиосигналы и наводить оружие на цель в зоне спецоперации.