Главный строитель дирижаблей в России умер от страшной болезни
Умер главный конструктор и популяризатор дирижаблей в России Александр Кирилин
Александр Кирилин. Обложка © Wikipedia / Karina Lobetskaya.
Один из лучших строителей дирижаблей Александр Кирилин скончался вчера вечером. Он страдал от онкологического заболевания, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, вчера утром Кирилину вызвали скорую, но он отказался ехать в больницу, а к вечеру его не стало.
Александр Кирилин при жизни старался расширять использование дирижаблей. Он занимал пост президента и генконструктора АО «Аэростатика». Он придумал несколько проектов сверхтяжёлых аэростатов, которые способны были бы перевозить нефтеоборудование в дальние регионы Сибири. Сейчас его дирижабли помогают ретранслировать радиосигналы и наводить оружие на цель в зоне спецоперации.
Ранее скончался актёр Игорь Янковский, являвшийся членом известной актёрской династии. Народный артист Олег Янковский приходится ему дядей. Предположительно, причиной смерти также стало онкологическое заболевание.