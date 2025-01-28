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28 января, 10:21

Главный строитель дирижаблей в России умер от страшной болезни

Умер главный конструктор и популяризатор дирижаблей в России Александр Кирилин

Александр Кирилин. Обложка © Wikipedia / Karina Lobetskaya.

Александр Кирилин. Обложка © Wikipedia / Karina Lobetskaya.

Один из лучших строителей дирижаблей Александр Кирилин скончался вчера вечером. Он страдал от онкологического заболевания, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, вчера утром Кирилину вызвали скорую, но он отказался ехать в больницу, а к вечеру его не стало.

Александр Кирилин при жизни старался расширять использование дирижаблей. Он занимал пост президента и генконструктора АО «Аэростатика». Он придумал несколько проектов сверхтяжёлых аэростатов, которые способны были бы перевозить нефтеоборудование в дальние регионы Сибири. Сейчас его дирижабли помогают ретранслировать радиосигналы и наводить оружие на цель в зоне спецоперации.

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Ранее скончался актёр Игорь Янковский, являвшийся членом известной актёрской династии. Народный артист Олег Янковский приходится ему дядей. Предположительно, причиной смерти также стало онкологическое заболевание.

Владимир Озеров
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