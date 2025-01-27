Бронебойный дьявол. Какие новейшие российские ракеты наводят ужас на ВСУ в зоне СВО По сообщениям военкоров, Армия России начала применять в зоне СВО для комплексов «Искандер» новые модификации ракет с проникающе-фугасными боевыми частями. У ВСУ паника: подземные бункеры теперь беззащитны перед новыми ракетами. 26 января, 21:35 Работа ОТРК «Искандер» в ходе проведения СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Отныне фактически любые объекты и производственные площадки ВСУ могут быть поражены новейшими модификациями «Искандеров».

«В ВСУ бьют тревогу относительно начала применения подразделениями Ракетных войск и артиллерии России оперативно-тактических квазибаллистических ракет 9М723-Ф3 комплексов «Искандер-М», оснащённых проникающе-фугасными боевыми частями с массивными кинетическими оболочками. При скорости соприкосновения с поверхностью 950–1150 м/с подобные боевые части способны заглубляться на десятки метров в грунт, а также преодолевать несколько метров мощных железобетонных перекрытий. Таким образом, при достижении малого кругового вероятного отклонения менее 15–20 м данные ракеты комплексов «Искандер-М» смогут наносить значительный ущерб подземным КП», — сообщил интернет-ресурс «Подоляка.ру».

Прежде для нанесения ударов по подземным бункерам и другим подобным объектам российские войска использовали комплексы «Кинжал». Однако это дорогостоящее и сложное в производстве оружие. Поэтому возможности его применения ограничены. Производство же ракет для «Искандеров» поставлено на поток. К тому же они значительно дешевле, что существенно расширяет возможности России по нанесению ударов по особо укреплённым объектам.

Характеристики новой ракеты

Пуск ракеты расчётом оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе специальной военной операции. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Новая ракета является одной из модификаций квазибаллистической ракеты 9М723, разработанной специально для «Искандеров». Это одноступенчатая ракета с твердотопливным двигателем. Перехват её практически невозможен из-за того, что траектория полёта боеприпаса не баллистическая, а маневрирующая и изготовлена ракета с применением стелс-технологий, в результате чего является малозаметной целью. Длина ракеты составляет 7,3 метра, диаметр — 920 миллиметров, вес — 3800 кг, вес боевой части — 480 кг, дальность поражения цели — 500 км.

Для ракеты разработано порядка десятка разных типов головных частей, предназначенных для поражения различных целей, в том числе и головная часть с ядерным зарядом.

Самое мощное оружие на СВО

Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» применяются российскими войсками в ходе спецоперации на Украине с первых дней её проведения. За это время они зарекомендовали себя как современное, высокоэффективное и очень грозное оружие. Достоинства «Искандеров» оценили не только отечественные эксперты, но и зарубежные СМИ. Так, американский военный журнал Military Watch Magazine особо отметил не только разрушительную мощь российских ракет, но и невозможность их перехватить. «Выпущенные ракеты создают особые проблемы для обороны противника не только из-за их способности нести специализированные проникающие боеголовки, но и из-за их полубаллистических пониженных траекторий и способности проводить обширные манёвры в полёте, что делает их чрезвычайно трудными для перехвата», — говорится в его публикации.

А российский эксперт Анатолий Матвейчук и вовсе считает «Искандеры» самым мощным оружием, используемым в ходе специальной военной операции на Украине. «На сегодняшний день на территории Украины это самое мощное оружие, которым располагает Российская Федерация, самое мощное и самое точное. Кроме того, „Искандеры“ — это последнее слово нашего ракетостроения. Они практически неуязвимы для средств противовоздушной и противоракетной обороны, которые есть на Украине», — заявил он.

Авторы Владимир Дюжий