В Киеве ушёл из жизни актёр фильма «Возвращение Мухтара»
Актёр из фильма «Возвращение Мухтара» Колокольников умер от тяжёлой болезни
Станислав Колокольников. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kievkolesoteatr
Советский, украинский актёр театра и кино Станислав Колокольников ушёл из жизни в 63 года, последнее время он боролся с тяжёлой болезнью. О смерти артиста сообщил в соцсети Киевский академический театр «Колесо», где Колокольников последние годы играл на сцене.
«Вечером 30 января на 64-м году жизни от тяжёлой болезни скончался заслуженный артист Украины Станислав Колокольников. Потрясающий актёр, обладавший собственным характерным и неповторимым стилем», — говорится в тексте.
Колокольников — выпускник Киевского государственного института театрального искусства Карпенко-Карого. Долгое время артист играл только в театре в Киеве, а с 200 году начал пробовать себя в кино. Российским зрителям актёр известен по ролям в таких лентах, как «Возвращение Мухтара», «Утёсов. Песня длиною в жизнь», «Секунда до…», «Ярость», «Порох и дробь», «Пёс», «Дорога в пустоту».
Ранее сообщалось, что актёр из сериала «Убойная сила» Виктор Семеновский умер в возрасте 81 года. У него остановилось сердце. Артист сыграл в более чем в 40 фильмах и сериалах, среди которых — «Время Синдбада», «Семейная история», «Эра стрельца».