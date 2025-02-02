В Киеве ушёл из жизни актёр фильма «Возвращение Мухтара»

Советский, украинский актёр театра и кино Станислав Колокольников ушёл из жизни в 63 года, последнее время он боролся с тяжёлой болезнью. О смерти артиста сообщил в соцсети Киевский академический театр «Колесо», где Колокольников последние годы играл на сцене.

«Вечером 30 января на 64-м году жизни от тяжёлой болезни скончался заслуженный артист Украины Станислав Колокольников. Потрясающий актёр, обладавший собственным характерным и неповторимым стилем», — говорится в тексте.

Колокольников — выпускник Киевского государственного института театрального искусства Карпенко-Карого. Долгое время артист играл только в театре в Киеве, а с 200 году начал пробовать себя в кино. Российским зрителям актёр известен по ролям в таких лентах, как «Возвращение Мухтара», «Утёсов. Песня длиною в жизнь», «Секунда до…», «Ярость», «Порох и дробь», «Пёс», «Дорога в пустоту».