Не стало народного артиста России, дрессировщика медведей Воробьёва
На 80-м году жизни умер народный артист РФ и дрессировщик медведей Воробьёв
Народный артист России Виталий Воробьёв. Фото © VK / Большой Московский Цирк
Сегодня не стало народного артиста России, выдающегося дрессировщика медведей и акробата Виталия Воробьёва. Ему было 79 лет. О кончине сообщили в пресс-службе Большого Московского цирка.
«Коллектив Большого Московского цирка выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам. Пусть светлая память о Виталии Филипповиче живёт в наших сердцах», — написали коллеги покойного.
Там также отметили, что Виталий был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком. По словам коллег, погибший всей душой любил цирковое искусство. Его талант и преданность делу навсегда останутся в памяти людей.
Сегодня также не стало экс-президента Германии Хорста Кёлера. Он был девятым главой государства и занимал должность с июля 2004 года по май 2010 года. Политик скончался в возрасте 81 года в кругу своей семьи в Берлине после непродолжительной тяжёлой болезни.