Не стало народного артиста России, дрессировщика медведей Воробьёва

Сегодня не стало народного артиста России, выдающегося дрессировщика медведей и акробата Виталия Воробьёва. Ему было 79 лет. О кончине сообщили в пресс-службе Большого Московского цирка.

«Коллектив Большого Московского цирка выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам. Пусть светлая память о Виталии Филипповиче живёт в наших сердцах», — написали коллеги покойного.

Там также отметили, что Виталий был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком. По словам коллег, погибший всей душой любил цирковое искусство. Его талант и преданность делу навсегда останутся в памяти людей.