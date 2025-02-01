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Регион
1 февраля, 10:40

Умер экс-президент Германии Хорст Кёлер

На 82-м году жизни умер экс-президент Германии Хорст Кёлер

Бывший президент Германии Хорст Кёлер. Фото © ТАСС / ЕЖ/ Bundesregierung/Bienert

Бывший президент Германии Хорст Кёлер. Фото © ТАСС / ЕЖ/ Bundesregierung/Bienert

В субботу, 1 февраля, не стало бывшего президента Германии Хорста Кёлера. Он был девятым главой государства и занимал должность с июля 2004 года по май 2010 года. О его кончине сообщила пресс-служба офиса президента.

«Хорст Кёлер скончался сегодня рано утром в возрасте 81 года в кругу своей семьи в Берлине после непродолжительной тяжелой болезни», — рассказали в пресс-службе.

Действующий президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования Еве Луизе Кёлер — супруге покойного. По его словам, страна потеряла «очень ценного и чрезвычайно популярного человека». Он также отметил, что Хорст многое сделал для Германии и всего мира.

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Ранее умерла глава Организации ветеранов войны Азербайджана Саттарова. Ей было 102 года. Её память почтил глава Азербайджана Ильхам Алиев, обратившийся к её родным и близким со словами о том, что Саттарова преданно служила Родине, а её жизненный путь был примером для молодёжи и будущих поколений. Соболезнования были высказаны также посольством России в Баку.

Алена Пенчугина
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