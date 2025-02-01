Умер экс-президент Германии Хорст Кёлер

В субботу, 1 февраля, не стало бывшего президента Германии Хорста Кёлера. Он был девятым главой государства и занимал должность с июля 2004 года по май 2010 года. О его кончине сообщила пресс-служба офиса президента.

«Хорст Кёлер скончался сегодня рано утром в возрасте 81 года в кругу своей семьи в Берлине после непродолжительной тяжелой болезни», — рассказали в пресс-службе.

Действующий президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования Еве Луизе Кёлер — супруге покойного. По его словам, страна потеряла «очень ценного и чрезвычайно популярного человека». Он также отметил, что Хорст многое сделал для Германии и всего мира.