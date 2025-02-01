Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 февраля, 11:38

Романа Мадянова посмертно наградили премией «Золотой орёл» за роль в последнем фильме

Роман Мадянов посмертно награждён премией «Золотой орёл» за роль второго плана

Роман Мадянов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madianovroman

Роман Мадянов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madianovroman

Актёр Роман Мадянов посмертно награждён премией «Золотой орёл» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Церемония награждения состоялась в столичном павильоне киноконцерна «Мосфильм» 31 января. «Золотого орла» вручили сыну актёра Роману.

Последняя роль Романа Мадянова в фильме «Любовь Советского Союза». Фото © kinopoisk / Кадр из фильма «Любовь Советского Союза» / Режиссёр Никита Высоцкий / Сценарий Сергей Снежкин

Последняя роль Романа Мадянова в фильме «Любовь Советского Союза». Фото © kinopoisk / Кадр из фильма «Любовь Советского Союза» / Режиссёр Никита Высоцкий / Сценарий Сергей Снежкин

Удостоен награды Мадянов был за свою роль в фильме «Любовь Советского Союза». Это была последняя его работа. В кинокартине он играл начальника Главного управления театрами Николая Каноныхина.

Фильм представили в категориях «Лучший игровой фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая работа звукорежиссёра», «Лучшая женская роль в кино», «Лучшая мужская роль в кино». Таким образом «Любовь Советского Союза» оказался лидером по количеству номинаций.

«Оставил яркий след»: Вадим Андреев рассказал о последней встрече с Мадяновым
«Оставил яркий след»: Вадим Андреев рассказал о последней встрече с Мадяновым

Ранее в честь Романа Мадянова предложили назвать улицу в Москве. С такой инициативой в Министерство культуры РФ обратились общественники движения «Зов народа». Это, по их словам, увековечит образ актёра, который обрёл любовь и популярность у российских зрителей. Напомним, что Мадянова не стало 25 сентября 2024 года. Артист до самой смерти жил своей работой и сценой и не оставлял съёмки, несмотря на рак.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar