Романа Мадянова посмертно наградили премией «Золотой орёл» за роль в последнем фильме
Роман Мадянов посмертно награждён премией «Золотой орёл» за роль второго плана
Роман Мадянов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madianovroman
Актёр Роман Мадянов посмертно награждён премией «Золотой орёл» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Церемония награждения состоялась в столичном павильоне киноконцерна «Мосфильм» 31 января. «Золотого орла» вручили сыну актёра Роману.
Последняя роль Романа Мадянова в фильме «Любовь Советского Союза». Фото © kinopoisk / Кадр из фильма «Любовь Советского Союза» / Режиссёр Никита Высоцкий / Сценарий Сергей Снежкин
Удостоен награды Мадянов был за свою роль в фильме «Любовь Советского Союза». Это была последняя его работа. В кинокартине он играл начальника Главного управления театрами Николая Каноныхина.
Фильм представили в категориях «Лучший игровой фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая работа звукорежиссёра», «Лучшая женская роль в кино», «Лучшая мужская роль в кино». Таким образом «Любовь Советского Союза» оказался лидером по количеству номинаций.
Ранее в честь Романа Мадянова предложили назвать улицу в Москве. С такой инициативой в Министерство культуры РФ обратились общественники движения «Зов народа». Это, по их словам, увековечит образ актёра, который обрёл любовь и популярность у российских зрителей. Напомним, что Мадянова не стало 25 сентября 2024 года. Артист до самой смерти жил своей работой и сценой и не оставлял съёмки, несмотря на рак.