«Оставил яркий след»: Вадим Андреев рассказал о последней встрече с Мадяновым

Вадим Андреев поделился своими воспоминаниями о Романе Мадянове, который ушёл из жизни 25 сентября после долгой борьбы с раком лёгких. Актёр сериала НТВ «Балабол» рассказал порталу «Страсти» о том, каким был его коллега, и вспомнил их последнюю встречу.

По словам Андреева, Роман Мадянов был удивительным человеком, чья доброта не оставляла никого равнодушным. Он описал его как настоящую «душу компании», всегда приветливого и готового поддержать. Несмотря на тяжёлую болезнь, Мадянов никогда не жаловался на своё здоровье и сохранял позитивный настрой. Андреев выразил сожаление о том, что его коллега ушёл так рано, ведь он мог бы ещё многое сделать в кино.

«Роман очень любил жизнь, и это чувствовалось в каждой его реплике, в каждом движении. Он был настоящим мастером своего дела. Сейчас многие называют себя великими актёрами, но Роман действительно был таким. Это такие люди, которых мало, и которые появляются в мире не так часто. Очень жаль, что его не стало. Он мог бы многое сделать, и он оставил после себя яркий след в наших сердцах. Когда с ним общались, невозможно было не почувствовать его уникальную атмосферу, его особый юмор», — отметил Вадим Андреев.

Актёр также рассказал о своей последней встрече с Романом Мадяновым, которая состоялась сразу после Нового года. Кроме того, он вспомнил о посиделках на «звёздных рыбалках», которые организовывал театральный продюсер Альберт Могинов. Мадянов был настоящим любителем таких мероприятий, и эти встречи стали для актёров и их друзей настоящей традицией. Каждый год они собирались и соревновались, кто больше поймает рыбы.