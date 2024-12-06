После смерти актёра Мадянова открыли наследственное дело
Юрист Корягин: В Москве после смерти Мадянова открыто наследственное дело
Роман Мадянов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madianovroman
В Москве открыто наследственное дело после смерти заслуженного артиста РФ Романа Мадянова. По словам юриста Дениса Корягина, это значит, что родные и близкие актёра приняли наследство.
Как пишет РИА «Новости», наследственному делу в связи со смертью Мадянова был присвоен соответствующий номер. По словам Корягина, заявление нотариусу о вступление в наследство, согласно законодательству, подаётся в течение полугода со смерти наследодателя.
«В случае, если наследники не вступили в наследство в установленное для принятия время, то им предстоит обратиться с заявлением в суд для восстановления этого срока и признания наследников принявшими наследство», — добавил он.
Напомним, что Роман Мадянов ушёл из жизни в конце сентября в возрасте 62 лет после борьбы с раком лёгкого. Врачи также обнаружили у него кисты в почках, селезёнке и печени. Несмотря на тяжёлую болезнь, артист продолжал работать почти до самого конца. Одной из последних его ролей в кино стала роль царя в сказочном фильме «По щучьему велению». 27 сентября любимого зрителями актёра не стало, его похоронили на кладбище в подмосковном селе Малахово Раменского округа. Проводить Мадянова в последний путь пришли многие, прощание сопровождалось долгими аплодисментами.