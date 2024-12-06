После смерти актёра Мадянова открыли наследственное дело

В Москве открыто наследственное дело после смерти заслуженного артиста РФ Романа Мадянова. По словам юриста Дениса Корягина, это значит, что родные и близкие актёра приняли наследство.

Как пишет РИА «Новости», наследственному делу в связи со смертью Мадянова был присвоен соответствующий номер. По словам Корягина, заявление нотариусу о вступление в наследство, согласно законодательству, подаётся в течение полугода со смерти наследодателя.