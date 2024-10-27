«Нельзя артистам ложиться в гроб»: Пегова поделилась историей последних съёмок Мадянова
Актриса Пегова вспомнила, как Мадянов незадолго до смерти лёг в гроб на съёмках
Актёр Роман Мадянов. Обложка © kino-teatr.ru
Недавно в прокат вышел новый фильм «Битва пап», в котором актёр Роман Мадянов исполнил роль Кузьмича. Ирина Пегова рассказала о съёмках, с грустью вспоминая дружбу с коллегой.
«Мне повезло, что мы с ним очень дружили. И у него знаменитый напиток есть — красненькая настоечка, которая называется «мадяновкой». Как правило, это какой-то пузырёчек из-под шампуня или одеколона. Ну там реально был пузырёк шампуня, а в нём настойка, которую он сам готовил», — поделилась актриса в интервью Е1.
Пегова не считает себя суеверным человеком, однако вспомнила один эпизод: Мадянов должен был лечь в гроб на съёмках, что он и сделал.
«Добрейшей души был человек, таланта у Мадянова безмерно. И это подтверждает, что нельзя артистам ложиться в гроб. В нашем проекте он лез в гроб. Нельзя этого делать. Конечно, я не верю в такие приметы, но жалко. Большая потеря», — объяснила артистка.
Напомним, Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет из-за рака лёгкого. Также врачи выявили у него кисты, которые образовались в почках, селезёнке и печени. Несмотря на тяжёлый недуг, артист продолжал работать практически до самой смерти. Одной из последних работ актёра в кино стала роль царя в сказочном фильме «По щучьему велению». 27 сентября любимца публики не стало, его похоронили на кладбище в подмосковном селе Малахово Раменского округа. В последний путь покойного провожали долгими аплодисментами. Сын Мадянова не смог сдержать слёз над гробом отца.