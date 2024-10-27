«Нельзя артистам ложиться в гроб»: Пегова поделилась историей последних съёмок Мадянова

Недавно в прокат вышел новый фильм «Битва пап», в котором актёр Роман Мадянов исполнил роль Кузьмича. Ирина Пегова рассказала о съёмках, с грустью вспоминая дружбу с коллегой.

«Мне повезло, что мы с ним очень дружили. И у него знаменитый напиток есть — красненькая настоечка, которая называется «мадяновкой». Как правило, это какой-то пузырёчек из-под шампуня или одеколона. Ну там реально был пузырёк шампуня, а в нём настойка, которую он сам готовил», — поделилась актриса в интервью Е1.

Пегова не считает себя суеверным человеком, однако вспомнила один эпизод: Мадянов должен был лечь в гроб на съёмках, что он и сделал.