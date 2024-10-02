Стали известны подробности съёмок Мадянова в разгар тяжёлой борьбы с раком

Роман Мадянов, несмотря на тяжёлый недуг, работал практически до самой смерти. Одной из последних работ актёра в кино стала роль царя в сказочном фильме «По щучьему велению». По словам режиссёра картины Александра Войтинского, уже тогда заслуженный артист РФ был очень болен, но со своей задачей справился блестяще.

«Здесь были определённые риски, что он мог сойти с дистанции. Но мне не хотелось его огорчать, потому что было видно, что это для него много значит, потому что работа для него мотивация, она давала ему много сил. И нам тоже хотелось ему в этом помочь, мы не испугались», — поделился деталями Войтинский в беседе с kp.ru.