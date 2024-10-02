Стали известны подробности съёмок Мадянова в разгар тяжёлой борьбы с раком
Режиссёр Войтинский рассказал об одной из последних ролей Мадянова в кино
Роман Мадянов в роли царя в фильме «По щучьему велению». Фото © kinopoisk.ru
Роман Мадянов, несмотря на тяжёлый недуг, работал практически до самой смерти. Одной из последних работ актёра в кино стала роль царя в сказочном фильме «По щучьему велению». По словам режиссёра картины Александра Войтинского, уже тогда заслуженный артист РФ был очень болен, но со своей задачей справился блестяще.
«Здесь были определённые риски, что он мог сойти с дистанции. Но мне не хотелось его огорчать, потому что было видно, что это для него много значит, потому что работа для него мотивация, она давала ему много сил. И нам тоже хотелось ему в этом помочь, мы не испугались», — поделился деталями Войтинский в беседе с kp.ru.
Режиссёр не пожалел, что решил рискнуть. Мадянов оказался сильным и заботливым партнёром. Он идеально работал в ансамбле и в дуэте, помогая более молодым коллегам в кадре. Артист брал на себя ответственность за сцену, вовлекал других и много чего придумывал.
Напомним, Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет из-за рака лёгкого. Также врачи выявили у него кисты, которые образовались в почках, селезёнке и печени. Артист, запомнившийся многим зрителям по роли майора Колобкова в сериале «Солдаты», боролся со страшным недугом четыре года, но болезнь оказалась сильнее. 27 сентября любимца публики похоронили на кладбище в подмосковном селе Малахово Раменского округа. В последний путь покойного провожали долгими аплодисментами. Сын Мадянова не смог сдержать слёз над гробом отца.