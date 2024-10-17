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17 октября, 08:56

«Зов народа» призвал Минкульт назвать улицу в Москве в честь Романа Мадянова

Роман Мадянов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madianovroman

Роман Мадянов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madianovroman

В честь актёра Романа Мадянова предложили назвать улицу в Москве. По данным SHOT, с такой инициативой в Министерство культуры РФ обратились общественники движения «Зов народа». Это, по их словам, увековечит образ актёра, который обрёл любовь и популярность у российских зрителей.

Стали известны подробности съёмок Мадянова в разгар тяжёлой борьбы с раком
Стали известны подробности съёмок Мадянова в разгар тяжёлой борьбы с раком

Напомним, Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет из-за рака лёгкого. Также врачи выявили у него кисты, которые образовались в почках, селезёнке и печени. Артист, запомнившийся многим зрителям по роли майора Колобкова в сериале «Солдаты», боролся со страшным недугом четыре года, но болезнь оказалась сильнее. 27 сентября любимца публики похоронили на кладбище в подмосковном селе Малахово Раменского округа.

Матвей Константинов
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