«Зов народа» призвал Минкульт назвать улицу в Москве в честь Романа Мадянова

В честь актёра Романа Мадянова предложили назвать улицу в Москве. По данным SHOT, с такой инициативой в Министерство культуры РФ обратились общественники движения «Зов народа». Это, по их словам, увековечит образ актёра, который обрёл любовь и популярность у российских зрителей.