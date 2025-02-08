Актёр сериалов «Ищейка» и «Тихий Дон» умер в Краснодаре
Актёр «Тихого Дона» и «Лихача» Владимир Подоляк скончался в 69 лет
Актёр Владимир Подоляк. Фото © kino-teatr
На 70-м году жизни скончался актёр Краснодарского театра драмы имени Горького Владимир Подоляк. Он был известен благодаря своим ролям в сериалах «Тихий дон», «Ищейка» и «Лихач». О смерти сообщили в Минкультуры Краснодарского края и в Краснодарском театре драмы, в котором он проработал 35 лет.
Подоляк дебютировал в кино в 1983 году. Самую большую популярность он получил благодаря кинокартинам «Тихий Дон», «Ищейка», «Спасская» и «Лихач». Всего в его фильмографии значатся девять проектов.
«За 35 лет служения в Краснодарском театре драмы Владимир Семенович сыграл более 50 ролей мирового и отечественного репертуара. Публика любила его за лирическую проникновенность в воплощении героев. Коллеги и близкие ценили за личностные качества, присущие по настоящему интеллигентному человеку, честному и душевному», — говорится в сообщении министерства.
Всего за время работы в театре Подоляк сыграл более 50 ролей мирового и отечественного репертуара. Прощание с актёром состоится 9 февраля в стенах Краснодарского театра драмы.
Ранее Life.ru рассказал о смерти актёра Виктора Савкина. Ему было 85 лет. Он был известен благодаря таким фильмам и сериалах, как «Вот моя деревня», «Возвращение Будулая», «На пороге», «Арбатский мотив», «Грибоедовский вальс», «На углу у Патриарших-2», «Антикиллер-2».