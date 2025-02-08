Актёр сериалов «Ищейка» и «Тихий Дон» умер в Краснодаре

На 70-м году жизни скончался актёр Краснодарского театра драмы имени Горького Владимир Подоляк. Он был известен благодаря своим ролям в сериалах «Тихий дон», «‎Ищейка» и «Лихач». О смерти сообщили в Минкультуры Краснодарского края и в Краснодарском театре драмы, в котором он проработал 35 лет.

Подоляк дебютировал в кино в 1983 году. Самую большую популярность он получил благодаря кинокартинам «Тихий Дон», «Ищейка», «Спасская» и «Лихач». Всего в его фильмографии значатся девять проектов.

«За 35 лет служения в Краснодарском театре драмы Владимир Семенович сыграл более 50 ролей мирового и отечественного репертуара. Публика любила его за лирическую проникновенность в воплощении героев. Коллеги и близкие ценили за личностные качества, присущие по настоящему интеллигентному человеку, честному и душевному», — говорится в сообщении министерства.

Всего за время работы в театре Подоляк сыграл более 50 ролей мирового и отечественного репертуара. Прощание с актёром состоится 9 февраля в стенах Краснодарского театра драмы.