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6 февраля, 13:47

Умер актёр из «Карты, деньги, два ствола» Патрик Мориарти

Актёр Патрик Мориарти. Обложка © Wikipedia / Ian Gavan

Актёр Патрик Мориарти. Обложка © Wikipedia / Ian Gavan

Английский актёр Патрик Мориарти, получивший известность благодаря работам в фильмах «Карты, деньги, два ствола» и «Дюна», скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает портал IMDb.

Сообщается, что смерть наступила ещё 2 февраля. Другие детали не приводятся. За карьеру он успел сняться в 45 картинах.

Свою известность Мориарти получил после роли Бритвы в криминальном фильме 1980-х годов «Долгая Страстная пятница». Всего в фильмографии актера более четырёх десятков работ. Творческий путь он начал в 1970-х годах с сериала «Пьеса дня». Далее продолжил сниматься в таких фильмах, как «Челюсти-3» и «Игры патриотов». В 1998 году Мориарти сыграл Гарри Топора в отмеченном наградами криминальном фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола».

Умер актёр из фильмов «Антикиллер-2» и «Возвращение Будулая»
Умер актёр из фильмов «Антикиллер-2» и «Возвращение Будулая»

Недавно на 72-м году жизни скончался член Союза писателей РФ, лауреат литературных премий Михаил Щукин, на протяжении многих лет руководивший издательским домом «Сибирская горница» и старейшим русскоязычным литературным журналом «Сибирские огни». На должность главного редактора издания, выпускающегося с 1922 года, он пришёл в 2014-м.

Николай Рюмин
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