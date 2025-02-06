Умер актёр из «Карты, деньги, два ствола» Патрик Мориарти

Английский актёр Патрик Мориарти, получивший известность благодаря работам в фильмах «Карты, деньги, два ствола» и «Дюна», скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает портал IMDb.

Сообщается, что смерть наступила ещё 2 февраля. Другие детали не приводятся. За карьеру он успел сняться в 45 картинах.

Свою известность Мориарти получил после роли Бритвы в криминальном фильме 1980-х годов «Долгая Страстная пятница». Всего в фильмографии актера более четырёх десятков работ. Творческий путь он начал в 1970-х годах с сериала «Пьеса дня». Далее продолжил сниматься в таких фильмах, как «Челюсти-3» и «Игры патриотов». В 1998 году Мориарти сыграл Гарри Топора в отмеченном наградами криминальном фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола».