Руководитель оркестра умерла прямо во время концерта в Северной Осетии
Во Владикавказе во время концерта умерла руководитель оркестра «Алан» Датиева
Руководитель оркестра Государственного ансамбля Северной Осетии «Алан» Эльза Датиева. Обложка © alandance.ru
Руководитель оркестра Государственного ансамбля Северной Осетии «Алан» Эльза Датиева умерла во время концерта. Ей было 63 года.
Руководитель ансамбля «Алан» Эльза Датиева умерла во время концерта. Видео © Telegram / ЧП / Владикавказ
Инцидент произошёл во время концерта во Владикавказе, состоявшегося 11 февраля во Дворце молодёжи. Как сообщают очевидцы, во время второго номера Датиева играла на гармони, однако ей неожиданно стало плохо. Артистка упала в обморок, привести её в чувства так и не удалось.
Как пишут местные паблики, художественный руководитель ансамбля Зелимхан Козаев экстренно объявил паузу, после чего кулисы закрыли. Вскоре прибыли врачи скорой помощи, но было уже поздно. Концерт отменили. Позднее, как передаёт ТАСС, смерть народной артистки Северной Осетии подтвердил министр культуры региона Сослан Фидаров.
Ранее стало известно о том, что на 96-м году жизни скончался народный артист СССР, актёр Олег Стриженов. Кинозрители запомнили его по ролям в фильмах «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Приступить к ликвидации», «Господин Великий Новгород» и многим другим.