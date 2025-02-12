Руководитель оркестра умерла прямо во время концерта в Северной Осетии

Руководитель оркестра Государственного ансамбля Северной Осетии «Алан» Эльза Датиева умерла во время концерта. Ей было 63 года.

Руководитель ансамбля «Алан» Эльза Датиева умерла во время концерта. Видео © Telegram / ЧП / Владикавказ

Инцидент произошёл во время концерта во Владикавказе, состоявшегося 11 февраля во Дворце молодёжи. Как сообщают очевидцы, во время второго номера Датиева играла на гармони, однако ей неожиданно стало плохо. Артистка упала в обморок, привести её в чувства так и не удалось.

Как пишут местные паблики, художественный руководитель ансамбля Зелимхан Козаев экстренно объявил паузу, после чего кулисы закрыли. Вскоре прибыли врачи скорой помощи, но было уже поздно. Концерт отменили. Позднее, как передаёт ТАСС, смерть народной артистки Северной Осетии подтвердил министр культуры региона Сослан Фидаров.