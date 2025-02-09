Умер народный артист СССР Олег Стриженов

В возрасте 95 лет умер народный артист СССР, актёр Олег Александрович Стриженов. Об этом журналистам рассказал сын артиста Александр.

Артист запомнился зрителям по работам в картинах «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Приступить к ликвидации», «Господин Великий Новгород» и множеству прочих фильмов. Кроме того, он служил на сценах нескольких театров, в том числе Мастерской «12» Никиты Михалкова. Своим мастерством Стриженов завоевал множество наград, включая при «За вклад в отечественный кинематограф» премии «Золотой орёл».