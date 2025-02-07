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Регион
7 февраля, 06:02

Народного артиста СССР Олега Стриженова госпитализировали с инфарктом мозга

SHOT: Народный артист СССР Олег Стриженов госпитализирован с инфарктом мозга

Народный артист СССР Олег Стриженов. Обложка © ТАСС / Кавашкин Борис

Народный артист СССР Олег Стриженов. Обложка © ТАСС / Кавашкин Борис

У актёра фильма «Звезда пленительного счастья» Олега Стриженова случился инфаркт мозга. Вскоре после этого 95-летний Олег Александрович был экстренно госпитализирован, пишет телеграм-канал SHOT.

Как оказалось, у него наблюдались проблемы с кровоснабжением мозга. Состояние народного артиста СССР удалось стабилизировать, он находился под присмотром медиков около месяца.

«Человек не бывает здоров в 95 с половиной лет, он жив и проходит плановые разные обследования», — пояснил его сын, актёр, кинорежиссёр и сценарист Александр Стриженов, заявив, что сейчас с артистом всё хорошо.

Олег Стриженов прославился благодаря ролям в фильмах «Белые ночи», «Овод», «Его звали Роберт», «Мексиканец», «Пиковая дама».

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Мария Любицкая
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