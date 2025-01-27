Худрук театра Моссовета экстренно госпитализирован в состоянии средней тяжести
Худрук театра Моссовета Марчелли госпитализирован с гипертоническим кризом
Евгений Марчелли. Обложка © Театр «Сатирикон»
Художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли был в экстренном порядке доставлен в московскую больницу с гипертоническим кризом. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, сейчас Марчелли пребывает в состоянии средней степени тяжести. У него хроническая полиартропатия, а также воспалены суставы и соединительные ткани. Из-за этого везти его в медучреждение пришлось в кресле-каталке. У режиссёра могут быть также повреждены внутренние органы.
Ранее Life.ru рассказывал, что актёр из сериала «Тайны следствия» Виктор Тищенко был госпитализирован прямо со съёмочной площадки в тяжёлом состоянии. Позднее выяснилось, что 52-летний артист был в состоянии запоя.