Худрук театра Моссовета экстренно госпитализирован в состоянии средней тяжести

Художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли был в экстренном порядке доставлен в московскую больницу с гипертоническим кризом. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, сейчас Марчелли пребывает в состоянии средней степени тяжести. У него хроническая полиартропатия, а также воспалены суставы и соединительные ткани. Из-за этого везти его в медучреждение пришлось в кресле-каталке. У режиссёра могут быть также повреждены внутренние органы.