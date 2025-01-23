Звезду сериала «Тайны следствия» госпитализировали со съёмочной площадки

Герой сериала «Тайны следствия» Виктор Тищенко был госпитализирован в тяжёлом состоянии — его доставили в реанимацию с приступом судорог прямо со съёмочной площадки «Дома с ментами – 2». Как выяснилось, 52-летний актёр находился в состоянии запоя, сообщает Mash на Мойке.

Накануне он пришёл в павильон вместе с другом, который является помощником режиссёра. В какой-то момент друг отошёл, но вскоре услышал звук падения на лестнице. Подбежав к источнику шума, он обнаружил Виктора лежащим на полу.

После госпитализации у актёра выявили повреждение головного мозга из-за воздействия токсических веществ и сильные судороги. В медицинском учреждении отметили, что его тяжёлое состояние и приступы связаны с резким отказом от алкоголя после длительного употребления.

Тищенко известен по ролям в таких проектах, как «Тайна следствия», «Ментовская война» и «Свои».