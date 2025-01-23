Звезду сериала «Тайны следствия» госпитализировали со съёмочной площадки
Актёра Виктора Тищенко госпитализировали со съёмок с приступом судорог
Виктор Тищенко. Обложка © Kino-teatr
Герой сериала «Тайны следствия» Виктор Тищенко был госпитализирован в тяжёлом состоянии — его доставили в реанимацию с приступом судорог прямо со съёмочной площадки «Дома с ментами – 2». Как выяснилось, 52-летний актёр находился в состоянии запоя, сообщает Mash на Мойке.
Накануне он пришёл в павильон вместе с другом, который является помощником режиссёра. В какой-то момент друг отошёл, но вскоре услышал звук падения на лестнице. Подбежав к источнику шума, он обнаружил Виктора лежащим на полу.
После госпитализации у актёра выявили повреждение головного мозга из-за воздействия токсических веществ и сильные судороги. В медицинском учреждении отметили, что его тяжёлое состояние и приступы связаны с резким отказом от алкоголя после длительного употребления.
Тищенко известен по ролям в таких проектах, как «Тайна следствия», «Ментовская война» и «Свои».
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