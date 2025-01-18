Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 06:44

Александра Буйнова экстренно прооперировали в Москве

SHOT: Александру Буйнову провели экстренную операцию на позвоночник

Александр Буйнов на концерте в июле 2024 года. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Александр Буйнов на концерте в июле 2024 года. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Народного артиста РФ Александра Буйнова экстренно прооперировали в Москве из-за травмы позвоночника. По информации, полученной от SHOT, певец обратился за медицинской помощью в конце декабря, испытывая сильные боли в спине и ногах при ходьбе.

Во время обследования врачи выявили травму в поясничной области, которая обычно возникает вследствие резкого движения, падения или чрезмерной нагрузки на спину. Буйнова госпитализировали, и на следующий день ему была проведена декомпрессивно-стабилизирующая операция.

Перед наступлением Нового года певца выписали домой с рекомендацией ограничить физическую активность на две недели, после чего ему предписали занятия лечебной физкультурой. Жена Буйнова сообщила, что сейчас он чувствует себя хорошо и активно готовится к сольному концерту, который состоится в апреле в Кремле.

Буйнов столкнулся с рецидивом рака после отмены гормонотерапии из-за патологии в мозге
Буйнов столкнулся с рецидивом рака после отмены гормонотерапии из-за патологии в мозге

Напомним, в конце ноября прошлого года стало известно, что Александру Буйнову был присвоен паллиативный статус из-за рецидива рака. Тем не менее болезнь не сказалась на его концертной деятельности — певец уже запланировал гастрольный сезон. Несмотря на тревожные новости, артист даже мог увеличить цены на свои выступления.

Оксана Попова
  • Новости
  • Александр Буйнов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar