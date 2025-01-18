Александра Буйнова экстренно прооперировали в Москве
SHOT: Александру Буйнову провели экстренную операцию на позвоночник
Александр Буйнов на концерте в июле 2024 года. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru
Народного артиста РФ Александра Буйнова экстренно прооперировали в Москве из-за травмы позвоночника. По информации, полученной от SHOT, певец обратился за медицинской помощью в конце декабря, испытывая сильные боли в спине и ногах при ходьбе.
Во время обследования врачи выявили травму в поясничной области, которая обычно возникает вследствие резкого движения, падения или чрезмерной нагрузки на спину. Буйнова госпитализировали, и на следующий день ему была проведена декомпрессивно-стабилизирующая операция.
Перед наступлением Нового года певца выписали домой с рекомендацией ограничить физическую активность на две недели, после чего ему предписали занятия лечебной физкультурой. Жена Буйнова сообщила, что сейчас он чувствует себя хорошо и активно готовится к сольному концерту, который состоится в апреле в Кремле.
Напомним, в конце ноября прошлого года стало известно, что Александру Буйнову был присвоен паллиативный статус из-за рецидива рака. Тем не менее болезнь не сказалась на его концертной деятельности — певец уже запланировал гастрольный сезон. Несмотря на тревожные новости, артист даже мог увеличить цены на свои выступления.