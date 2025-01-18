Народного артиста РФ Александра Буйнова экстренно прооперировали в Москве из-за травмы позвоночника. По информации, полученной от SHOT, певец обратился за медицинской помощью в конце декабря, испытывая сильные боли в спине и ногах при ходьбе.

Во время обследования врачи выявили травму в поясничной области, которая обычно возникает вследствие резкого движения, падения или чрезмерной нагрузки на спину. Буйнова госпитализировали, и на следующий день ему была проведена декомпрессивно-стабилизирующая операция.