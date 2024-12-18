Буйнов столкнулся с рецидивом рака после отмены гормонотерапии из-за патологии в мозге
Mash: У Буйнова рак стал прогрессировать год назад после отмены гормонотерапии
Александр Буйнов. Обложка © Telegram / buinovofficial
У народного артиста РФ Александра Буйнова прогрессирование онкологического заболевания произошло после отмены гормональной терапии год назад. Тогда у артиста возникли побочные эффекты от дорогих препаратов, включая потерю сознания и головокружение, что привело к падению с велосипеда и травме головы, сообщает Mash.
Сейчас 74-летний певец лечит заболевание с помощью препарата стоимостью 150 тысяч рублей, который получает через государственную льготную программу. Импортный противоопухолевый препарат «Даролутамид» найти сложно — его чаще всего можно получить только по предзаказу. Цены варьируются от 140 до 180 тысяч рублей за упаковку, которой хватает на месяц. Это лекарство значительно увеличивает выживаемость пациентов.
Александр Буйнов принимает подобные гормональные средства уже несколько лет. В 2023 году, на фоне их применения, у него развилось нарушение мозгового кровообращения, что и стало причиной потери сознания во время езды на велосипеде. В результате исполнитель получил черепно-мозговую травму и перелом лобной кости. Однако через несколько месяцев после врачебного консилиума гормонотерапию было решено возобновить.
Напомним, что диагноз Буйнову поставили почти 20 лет назад, а в 2011 году у него началась ремиссия. Операции не смогли полностью избавить от болезни, поэтому артисту необходимо продолжать принимать препараты под строгим наблюдением врачей. В конце ноября стало известно, что Александру Бунову был присвоен паллиативный статус из-за рецидива рака. Тем не менее болезнь не сказалась на его концертной деятельности — певец уже запланировал гастрольный сезон. Несмотря на тревожные новости, артист даже мог увеличить цены на свои выступления.