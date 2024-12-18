Буйнов столкнулся с рецидивом рака после отмены гормонотерапии из-за патологии в мозге

У народного артиста РФ Александра Буйнова прогрессирование онкологического заболевания произошло после отмены гормональной терапии год назад. Тогда у артиста возникли побочные эффекты от дорогих препаратов, включая потерю сознания и головокружение, что привело к падению с велосипеда и травме головы, сообщает Mash.

Сейчас 74-летний певец лечит заболевание с помощью препарата стоимостью 150 тысяч рублей, который получает через государственную льготную программу. Импортный противоопухолевый препарат «Даролутамид» найти сложно — его чаще всего можно получить только по предзаказу. Цены варьируются от 140 до 180 тысяч рублей за упаковку, которой хватает на месяц. Это лекарство значительно увеличивает выживаемость пациентов.

Александр Буйнов принимает подобные гормональные средства уже несколько лет. В 2023 году, на фоне их применения, у него развилось нарушение мозгового кровообращения, что и стало причиной потери сознания во время езды на велосипеде. В результате исполнитель получил черепно-мозговую травму и перелом лобной кости. Однако через несколько месяцев после врачебного консилиума гормонотерапию было решено возобновить.